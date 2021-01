18 kg de cocaïne et 1.5 millions de comprimés psychotropes saisis en 2020

Plus de 18 kilogrammes de cocaïne et 1.5 millions de comprimés psychotropes, dont la plupart provient du Maroc, ont été saisis en 2020 par les Douanes algériennes, indique, mardi, Mohammed Arezki Hennad, directeur de la lutte contre la contrebande et les stupéfiants à la direction générale des douanes.

Lors de son intervention sur les ondes de la Radio Algérienne, celui-ci, précise qu’il a été procédé, aussi, à la saisie de 16 tonnes de drogue, kif traité, durant la même période.

Selon le même responsable, le phénomène, des stupéfiants qui proviennent de l’ouest du pays, continue de prendre de l'ampleur, malgré les efforts déployés par les brigades des douanes pour lutter contre ce phénomène.