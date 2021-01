Ligue 1 : la 11e journée se jouera samedi prochain

La 11e journée du championnat national de Ligue 1 se jouera, dans son intégralité, le samedi 30 janvier prochain, a annoncé ce mardi la Ligue de football professionnel (LFP) sur son site internet.

Cette 11e sortie de la saison sera marquée par une superbe affiche programmée au stade du 20 Août 1955 d’Alger (14h30) entre le CR Belouizdad, champion d’Algérie en titre, et l’Entente de Sétif, leader actuel de la L1.

Cette manche sera agrémentée par trois derbies, deux à l’Ouest et un autre à l’Est. Le premier aura lieu à Relizane entre le Rapid et le WA Tlemcen, le second se jouera à Oran entre le MCO et la JS Saoura, alors que le troisième est prévu au stade Abed Hamadani d’El Khroub entre le CS Constantine et le NC Magra.