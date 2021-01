ENIEM : reprise du travail dimanche prochain

Les travailleurs de l’Entreprise nationale des industries électroménagères (ENIEM) de Tizi-Ouzou, en arrêt d’activité depuis le 1er décembre passé, reprendront le travail dès dimanche prochain suite à la nomination d’un nouveau président directeur-général (P-dg) à la tête de l’entreprise.

Mustapha Chaoui, qui a été installé mardi dans ses fonctions à la tête du groupe électroménager en remplacement de Djillali Mouazer, au siège de la direction du groupe, en présence du président du groupe Elec El Djazair, s’est rendu au niveau du complexe d’Oued-Aissi où il s’est brièvement entretenu avec les travailleurs.

Après leur entrevue, "les travailleurs, globalement satisfaits de la décision prise par les pouvoirs publics, ont décidé de reprendre le travail dès dimanche avec l’organisation d’une assemblée générale pour la désignation de leurs représentants au Conseil d’administration (CA)", a indiqué à l’APS, le représentant syndical Mouloud Ould El Hadj.

Lors de cette rencontre, "l’annulation du congé technique décidée par l’ancienne direction a été soumise au nouveau P-dg qui s’est engagé à étudier la question au sein du CA", a ajouté souligné Ould El Hadj.

En arrêt technique d’activité durant le mois de décembre pour cause de rupture de stocks des matières premières et le blocage de crédits par la banque, et d’une grève menée par les travailleurs à partir du 3 janvier, un plan de relance a été élaboré en collaboration avec le groupe Elec El Djazair et le ministère de l'Industrie pour permettre la relance de l’activité de l’ENIEM.