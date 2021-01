La Radio Algérienne s’est mobilisée pour atténuer l’impact de la Covid-19 sur les citoyens

À l’occasion du 26e anniversaire de la Radio régionale d’Oran, Radio El Bahia, une demi-journée d’étude sur « le rôle des médias dans la gestion des crises sanitaires… l’exemple de Radio d’Oran » était organisée ce mardi à Oran.

Le Directeur général de la Radio Algérienne, Mohamed Baghali, dans son intervention à cette occasion, a tenu à saluer les journalistes et les travailleurs de la station d’Oran pour leur engagement professionnel dans l’accompagnement des citoyens pendant la crise de la Covid-19.

« La Radio Algérienne et Radio Oran se sont mobilisées pour informer et sensibiliser les citoyens sur les dangers du coronavirus, mais également atténuer l’impact du confinement sanitaire en proposant des programmes riches et variés au profit des auditeurs qui ont dû passer plus du temps chez eux », a souligné M. Baghali.

Après avoir rappelé le rôle joué par la station d’Oran pendant la décennie noire, l’intervenant a rendu hommage aux travailleurs de la Radio Algérienne qui ont sacrifié leurs vies pour la sauvegarde de l’Algérie. « Depuis sa création, le 26 janvier 1995, les travailleurs de la station d’El Bahia ont contribué, à l’instar de leurs collègues dans les autres régions du pays, à la sauvegarde du régime républicain et l’État algérien », a-t-il précisé.

S’exprimant sur les prochains Jeux méditerranéens, qu’abritera la ville d’Oran en 2022, Mohamed Baghali a affirmé que la Radio Algérienne participera dans la couverture de ce grand événement sportif international. "On participera non seulement en couvrant l’événement, mais en saisissant l’opportunité de placer cette ville dans son cadre méditerranéen d’histoire et de culture », a-t-il annoncé.

Pour terminer, le DG de la Radio a rappelé l’importance que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, attache aux chaînes régionales au vu du programme tracé pour les zones d’ombre.