M. Boukadoum reçu par le président de la RDC Félix Tshisekedi

Le ministre des Affaires étrangères, M.Sabri Boukadoum, a effectué les 25 et 26 janvier 2021, une visite officielle en République Démocratique du Congo (RDC), au cours de laquelle il a été reçu par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, indique mardi un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

M.Boukadoum a été reçu, en audience, par le président Tshisekedi, à qui il a transmis un message du président de la République, M.Abdelmadjid Tebboune.

Lors de cette visite, le chef de la diplomatie a eu des entretiens avec son homologue, Mme.Tumba Nzeza Marie, ministre des Affaires étrangères de la RDC.

Le déplacement du ministre à Kinshasa s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales et de l’examen des voies et moyens de développer la coopération entre les deux pays (Algérie/RDC), ainsi que la concertation sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment en prélude à la prise, par la RDC, de la présidence tournante de l’Union Africaine (UA), selon le communiqué.

