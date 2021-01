L’Observatoire marocain contre la normalisation dénonce la venue de "l’ambassadeur" de l’entité sioniste à Rabat

L’observatoire marocain contre la normalisation a dénoncé la venue de "l’ambassadeur" de l’entité sioniste à Rabat, suite à la décision honteuse "de normalisation tripartite entre le Maroc, l’entité sioniste et les Etats Unis" qui "a ouvert les portes du pays aux sionistes criminels de guerre, en application d’agendas malveillants visant à déconcerter les rouages de l’Etat.

«En ce jour d'infamie pour le Maroc, l’ambassadeur de l’entité terroriste sioniste est arrivé à Rabat, en application de l’accord honteux de la normalisation tripartite entre le Maroc, les USA et les sionistes, qui est, en effet, une véritable Nakba nationale multidimensionnelle et un acte répugnant de chantage de marchandage, source d' une immense colère et indignation », a indiqué l’Observatoire dans un communiqué relayé par les médias locaux.

A cet effet, l’Observatoire impute "la grande responsabilité historique dans cet accord visant le déconcertement des rouages de l’Etat, à l’ensemble des responsables de l’Etat, sans exception aucune, et à toutes les composantes de la société, sans exclusive".

«La réouverture du Bureau des liaisons sioniste et l’accueil, à grands bras ouverts, des sionistes, annonce une nouvelle ère d’infiltration, par ces mêmes sionistes, des institutions et de la société marocaine", ce qui implique pour le peuple marocain davantage de mobilisation pour défendre l'avenir de leur pays contre "la destruction sioniste globale", conclut la même source.