Douanes d'Alger-port : 189 milliards de dinars recouvrés en 2020

La Direction régionale des Douanes d'Alger-port a réalisé un recouvrement de 189 milliards de dinars (DA) durant l'année 2020 malgré le contexte sanitaire et économique mondial, soit une hausse de 8 % par rapport à l'exercice 2019, a indiqué mercredi à Alger, le Directeur régional des Douanes Alger-port, Houcine Bourouba.

A l'occasion d'une Journée portes ouvertes organisée à l'occasion de la Journée internationale de la douane (26 janvier) au profit de la presse et de nombreux responsables locaux, le même responsable a fait savoir qu'avec seulement deux inspections divisionnaires et dans un contexte sanitaire particulier marqué par le Covid-19, la Direction régionale des Douanes d'Alger-port est classée deuxième régionale, sur un total de 15 directions à travers le territoire national, en matière de recouvrement réalisant un montant de 189 milliards DA (+8 %).

De plus, la recette des douanes d'Alger-port est classée première sur le territoire national en matière de recouvrement, a souligné M. Bourouba, avec un taux de participation national dépassant 18 %.

Malgré la crise du Covid-19, le tonnage des marchandises importées au port d'Alger n'a connu qu'une légère baisse au cours de l'année 2020 estimée à 2,62 %.

Le nombre de déclarations en détail traitées à l'importation a atteint 35.585 déclarations, soit une baisse de 19,42 %.

Le nombre de navires traités à l'importation au port d'Alger a enregistré une baisse de 28,8 % durant l'année 2020 par rapport à l'année précédente.

Une baisse de 31,71 % a été également enregistrée à l'exportation.

Le nombre de conteneurs traités au port d'Alger a connu également une régression au cours de l'année 2020 , une baisse de 16,86 % a été enregistrée à l'importation et 15 % à l'exportation par rapport à 2019.

Malgré la baisse des déclarations enregistrées, la valeur des importations a connu une hausse importante passant de 4,6 milliards de dollars à 7 milliards de dollars (+31,21 %) due essentiellement à la flambée des prix des céréales et des matières premières sur le marché international, causée par la pandémie du Covid-19 et à la dévaluation du Dinar.

Concernant les exportations, à partir du port d'Alger,leur valeur a enregistré une hausse de 31,54 % malgré la conjoncture économique et sanitaire mondiale de l'année écoulée, tandis que le nombre de déclarations traitées à l'exportation a également augmenté de 22,33 %.

Quant au contrôle ayant abouti à un recouvrement contentieux, celui-ci a permis de relever 804 cas d'infraction pour un total de pénalités encourues de 2,35 milliards DA.

Les infractions au change durant l'année écoulée au niveau du port d'Alger ont atteint 63 infractions portant sur une valeur de près de 500 millions DA ayant engendré 1,9 milliards DA de pénalités.

De plus, les services de la Direction régionale d'Alger port ont assuré durant la pandémie un dispositif de facilitation des opérations de dédouanement à travers le maintien des circuits de traitement permettant à 12 % des déclarations enregistrées de bénéficier d'un circuit vert et plus de 400 déclarations ont été introduites en circuit accéléré au profit des opérateurs économiques agréés.

Ajouter à cela, un dispositif de facilitation particulier a été accordé au dédouanement des médicaments et des fournitures médicales entrant dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.

En outre, dans le cadre de la lutte contre la contrefaçon, la Direction douanière régionale d'Alger port a enregistré cinq (05) affaires de contrefaçon pour un montant global de 38,4 millions DA sur des marques de textile, de cosmétique et d'équipements automobiles.

De plus, 195 grammes de cocaïne ont été saisis par la même direction durant l'année écoulée et 43.807 unités de psychotropes.

D'autre part, la Direction d'Alger port a saisi du matériel sensible dont 65 drones, 107 caméras de surveillance, 9 jumelles, 7 détecteurs de métaux et 90 GPS tracker.

A noter que lors de cette cérémonie, plusieurs représentants de la Direction d'Alger-port ont été honorés à l'occasion de leur promotion et d'autres à l'occasion de leur départ à la retraite.

De plus, les familles de membres décédés ayant appartenu aux équipes de la Direction ont également été honorées.

APS