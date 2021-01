Accidents de la circulation : 5 morts et 8 blessés en 24 heures

Cinq (05) personnes sont décédées et 8 autres ont été blessées dans plusieurs accidents de la circulation durant les dernières 24 heures, à travers le territoire national, indique mercredi un bilan de la Gendarmerie nationale (GN).

Les accidents ont été enregistrés dans les wilayas de Tipaza, Ain-Defla, Tiaret, El-Bayadh, Saïda, Nâama, Ghelizane, El-Oued, Bejaia, Annaba, Guelma et Constantine.

Les unités de la Gendarmerie nationale ont saisi, par ailleurs, 667 comprimés de psychotropes de différentes catégories et une somme de 64500 DA des revenus de ce trafic, en plus de deux moyens de locomotion, a indiqué la même source, relevant que 6 individus ont été arrêtées dans le cadre de ces affaires traitées dans les wilayas d'Alger, Blida, Jijel et El-Tarf, précise la même source.

Les unités de la GN d'Oum El-Bouaghi ont récupéré, durant la même période, deux pièces archéologiques en bronze, sous forme de collier, et arrêté un individu suspect.

Lors d'opérations distinctes, la GN a saisi 750 grammes d'or, 19.806 bouteilles de boissons alcoolisées, 37.500 sacs de tabac à chiquer, 21 quintaux de feuille de tabac, un lot d'équipements utilisés dans l'emballage de ce produit, 235 cartouches de cigarettes de différentes marques et un lot de produits cosmétiques.

Elle a également saisi 1,5 quintal de viande de volailles, 122400 sacs de chips, 74 montres, un lot d'accessoires pour téléphones portables, en plus de dix moyens de locomotion, indique le même bilan, ajoutant que 14 individus impliqués ont été arrêtés dans 10 wilayas du pays (M'sila, Tiaret, Mascara, Oran, Ghardaïa, Tébessa, Jijel, Sétif et Souk-Ahras).

Les unités de la GN de Khenchela et D'Illizi ont arrêté cinq ressortissants étrangers de différentes nationalités, en plus deux citoyens algériens qui ont facilité leur séjour irrégulier en Algérie, note la même source, ajoutant que deux moyens de locomotion utilisés à cet effet ont été saisis.

Les unités de la GN de Tébessa ont récupéré 20 bonbonnes de gaz butane dérobés d'une station de vente, a ajouté la même source, précisant que deux individus impliqués ont été arrêtés.