Attar: la consommation nationale de carburant a baissé de 7 % en 2020

A cause du confinement dû à la pandémie de la Covid 19, la consommation nationale de carburant a connu une baisse de 7 % durant l’année 2020. C’est ce qu’a révélé, mercredi, le ministère de l’énergie, Abdelmadjid Attar, en marge du lancement des travaux du sixième conclave du comité de pilotage chargé de l’élaboration des textes d’application de la nouvelle loi sur les hydrocarbures.

Le ministre a, par ailleurs, estimé qu’il est possible que le prix du baril de pétrole atteigne les 60 dollars (US), au cours du deuxième semestre de l’année en cours. "Actuellement le marché pétrolier est stable, et je pense que le prix du baril va rester autour de 55 dollars (US), et peut monter à 60 dollars au cours du deuxième semestre, si on réussit à contrôler la pandémie par la vaccination", a-t-il souligné.

Cette stabilité est le résultat de l’«effort extraordinaire de l’OPEP Plus, durant l’année 2020, pour maintenir le niveau de production et afin de réduire les stocks dans le monde", a-t-il expliqué.