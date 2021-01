Le Général-Major Mohamed Kaidi prend part à la 3e réunion du Comité spécialisé sur la Défense, la Sûreté et la Sécurité de l'UA

Le Chef du département Emploi-Préparation de l'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), le Général-Major Mohamed Kaidi, a pris part samedi par visioconférence, à la 3e réunion du Comité technique spécialisé sur la Défense, la Sûreté et la Sécurité de l'Union Africaine (UA), en qualité de représentant du ministre de la Défense nationale et du Chef d'Etat-Major de l'ANP, indique samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre des réunions extraordinaires du Comité Technique Spécialisé sur la Défense, la Sûreté et la Sécurité de l'Union Africaine, et en qualité de représentant de Messieurs le Ministre de la Défense Nationale et le Chef d'Etat-Major de l'Armée Nationale Populaire, le Général-Major Mohamed Kaidi, Chef du Département Emploi-Préparation de l'Etat-Major de l'Armée Nationale Populaire a pris part ce samedi 30 janvier 2021, par visioconférence, aux travaux de la 03ème réunion extraordinaire dudit Comité, sous la présidence tournante de l'Afrique du Sud", a précisé le communiqué.

"Les travaux de cette réunion, qui a été précédée par une rencontre des experts des pays membres de l'Union Africaine, ont vu la présence de cadres et d'officiers de différentes armes et du représentant du Ministère des Affaires Etrangères, et ont été axés sur la doctrine de cette Union, à savoir les opérations de soutien à la paix, ainsi que les principes et les approches de base qui pilotent ces opérations dans le cadre des efforts visant à promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité à travers l'ensemble du continent africain", a souligné le MDN.