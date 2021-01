Le Forum du dialogue libyen tiendra un nouveau cycle de pourparlers à Genève en février

Les Nations unies ont annoncé, vendredi, que le Forum du dialogue politique libyen tiendra un nouveau cycle de pourparlers à Genève entre le 1er et le 5 février.

Cette annonce a été faite au cours d'une conférence de presse tenue par le porte-parole du secrétaire général des Nations unies, Stéphane Dujarric, au siège de l'organisation à New York.

Dujarric a déclaré que l'envoyée intérimaire des Nations Unies en Libye, Stephanie Williams, assurera la gestion des réunions du forum.

"Le forum devrait se prononcer sur les candidats au conseil présidentiel composé de trois membres et sur le premier ministre", a-t-il déclaré Et d'ajouter : "Ceci est conforme à la feuille de route adoptée par le Forum (du dialogue libyen) à Tunis à la mi-novembre".

"Ce nouveau pouvoir exécutif unifié est une autorité temporaire, qui se verra confier la direction de la Libye jusqu'à la tenue des élections le 24 décembre 2021 et la réunification des institutions de l'Etat", a-t-il poursuivi.

Selon Stéphane Dujarric, "un comité composé de trois membres du Forum du dialogue politique libyen vérifiera que les nominations sont soumises conformément aux conditions annoncées".

Il a ainsi expliqué que ce même comité "rassemblera les listes finales des candidats au conseil présidentiel pour chaque région et des candidats au poste de premier ministre".

Les travaux du Forum politique libyen, qui s'est tenu à Tunis sous l'égide des Nations unies, se sont achevés le 15 novembre dernier, et la date du 24 décembre 2021 a été fixée pour la tenue des élections législatives et présidentielles dans le pays.

Le forum a ensuite tenu plusieurs cycles de pourparlers et a approuvé, le 19 janvier, le mécanisme de sélection de l'autorité exécutive intérimaire.

Après approbation, les Nations unies ont annoncé un délai d'une semaine pour la présentation des candidatures, qui s'est terminé le 28 du même mois.

La Libye est, depuis des années, en proie à des violences.

Mais un accord de cessez-le-feu a été conclu le 23 octobre 2020 entre les deux camps rivaux, à l'est représenté par le maréchal Khalifa Haftar et à l'ouest à Tripoli par le gouvernement d'Union libyen (GNA), reconnu par l'ONU, et dirigé par Faiz Sarraj.

