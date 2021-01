Ouverture du Colloque national des cercles de lecture

Les travaux du Colloque national des cercles de lecture ont débuté, samedi à Alger, avec la participation de cercles et associations de lecture, d'écrivains et d'intellectuels venus de différentes wilayas.

La cérémonie d'ouverture a vu l'organisation de plateformes interactives animées par des romanciers dont Amine Zaoui et Mohamed Sari qui ont présenté leurs expériences respectives dans le domaine de l'écriture et l'impact de la lecture sur la formation de leurs personnalités littéraires.

A cette occasion, des écrivains, des chercheurs et des intellectuels à l'image de l'écrivaine Zhour Ounissi, le romancier Djilali Khellas, et l'intellectuel Ahmed Tissa ont été honorés.

La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a fait savoir que son secteur oeuvrait à "l'accompagnement et l'encadrement" des cercles de lecture, annonçant par la même la réactivation de mécanismes de soutien relevant du ministère pour "la mise en place de bourses pour se consacrer à l'écriture et de résidences d'écriture pour les écrivains en herbe, l'ouverture de nouvelles bibliothèques et la promotion de celles existantes...".

De son côté, le ministre de l'Education nationale, Mohamed Ouadjaout, a affirmé que son département oeuvrait à "l'ancrage de la lecture en milieu de jeunes et dans les écoles afin de promouvoir la lecture auprès des élèves et découvrir les talents...", rappelant la convention-cadre conclue avec le ministère de la Culture visant à renforcer les activités culturelles.

Il a insisté, en outre, sur l'impératif d'accorder au "référentiel culturel algérien la place qui lui sied sur le marché du livre tout en s'ouvrant à la créativité étrangère".

Pour sa part, Guessoum Abdelmalek, membre du Cercle "Touggourt Taqraa", (créé en 2015) a fait savoir que cette rencontre permettra "d'échanger les expériences en vue de dégager de nouvelles idées dans le domaine de la lecture afin de la promouvoir".

Ce Colloque national verra l'organisation de plusieurs plate-formes interactives avec la participation d'écrivains, de poètes, d'académiciens et de critiques, outre des conférences et des ateliers sur la littérature, le patrimoine, l'histoire, la philosophie, l'éducation, l'information et la lecture.

Cette manifestation, organisée par le ministère de la Culture et des Arts au Palais de la Culture et à la Bibliothèque nationale "Dar Abdellatif", devra se poursuivre jusqu'au 4 février.

