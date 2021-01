Covid-19 : réunion du Comité interministériel de suivi du Plan national de vaccination

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé, samedi à Alger, une réunion du Comité interministériel de suivi de la mise en œuvre du Plan national de vaccination : Covid-19, indique un communiqué des services du Premier ministre.

Lors de la réunion de ce comité, il a été arrêté "les modalités de suivi des commandes de vaccin permettant la couverture totale des besoins de la population sachant que l'opération s'étalera tout au long de l'année 2021", précise la même source.

Auparavant, il a été passé en revue "toutes les dispositions prises et visant à assurer la mise en œuvre de la vaccination à travers toutes les wilayas du pays, et ce, dans les meilleures conditions d'organisation et de sécurité, et dans le respect du protocole sanitaire établi au profit, dans une première étape, des personnes prioritaires", à savoir "le personnel de santé ainsi que les personnes âgées et atteintes de maladies chroniques".

Installé sur instruction du président de la République et présidé par le Premier ministre, ce comité est chargé du suivi de la gestion opérationnelle de la mise en œuvre de ce plan de vaccination, dont la campagne a été lancée samedi à partir de Blida.

APS