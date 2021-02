Vaccins anti-Covid19 : « femmes enceintes et enfants » exclus pour le moment

La campagne de vaccination anti-covid19, qui a débuté samedi à Blida, se poursuit pour le troisième jour d'affilés. Les premiers patients vaccinés, représentent les catégories les plus exposées de la société, à savoir, le personnel de la santé, les personnes âgées, les malades chroniques.

La campagne concernera, dans un premier temps, les catégories les plus exposées à la contamination et à la transmission, avant d'être élargie au profit des autres catégories de la société.

Cependant, le vaccin ne pourra pas être injecté chez tout le monde puisque quelques catégories sont exclues, à l’heure actuelle, de la campagne. Cela reprend, les enfants de moins de 18 ans et les femmes enceintes ou allaitantes.

Le professeur Naïla Semati, membre du comité de la vaccination, a affirmé, au micro de la Radio Chaîne 3, que « les femmes enceintes et les enfants sont exclues de la vaccination contre la covid-19 », et explique, « c’est parce qu’elles n’ont pas été inclus dans les essais cliniques, et par-dessus tout, le covid-19, sur la femme enceinte n’est pas fatale ».

Mme. Semati est revenue quant à l’exclusion des enfants de la vaccination, « pour l’instant, ceux qui ont moins de 18 ans, ne sont pas concernés par la vaccination, comme l’a défini l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) », précise-t-elle.

Le professeur évoque une possibilité d’inclure les deux catégories de la société prochainement, « Dans un premier temps elles ne le sont pas, mais avec le développement des connaissances, elles pourront être inclues plus tard », a-t-elle fait savoir.