Tunisie: les déclarations "irresponsables sur l'Algérie n’engagent pas l'Etat tunisien"

Le ministère tunisien des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger a affirmé, mardi, son "profond étonnement face aux déclarations attentatoires à l'Algérie, pays frère", soulignant que de telles "attitudes irresponsables n'engagent que leurs auteurs, et nullement l'Etat tunisien."

Le ministère a publié un communiqué sur sa page Facebook, dans lequel il a exprimé son "profond étonnement face aux déclarations attentatoires à l'Algérie, pays frère", réitérant son "rejet catégorique de toutes tentatives désespérées tendant de porter atteinte à la force et à la profondeur des liens fraternels et des relations stratégiques entre la Tunisie et l'Algérie."

En réponse aux déclarations de l'ancien président tunisien, Moncef Marzouki, dans lesquelles il accuse l'Algérie d'"immixtion dans les affaires tunisiennes", durant les évènements du prétendu "printemps arabe", le ministère tunisien a affirmé que de telles "attitudes irresponsables irresponsables n'engagent que leurs auteurs, et nullement l'Etat tunisien".

"Ces déclarations n'entameront, en rien, les relations tuniso-algériennes exceptionnelles qui ne cessent d’enregistrer un développement remarquable, grâce à la volonté sincère des dirigeants des deux pays de renforcer la coordination, la concertation ainsi que la foi commune en les valeurs de fraternité, de solidarité et e communauté du destin pour le mieux des intérêts des deux peuples frères", a soutenu le MAE tunisien.

Le président du mouvement tunisien Ennahdha, Rached Ghannouchi avait affirmé, plus tôt dans la journée, qu'"il ne tolèrera aucune atteinte à la relation stratégique liant les deux pays frères, la Tunisie et l'Algérie".

"Notre relation avec l'Algérie est à l'avant-garde des relations internationales et régionales, étant une relation stratégique, et nous sommes reconnaissants vis-à-vis de nos frères algériens, Etat et peuple, pour avoir été aux côtés des Tunisiens dans les moments difficiles", a-t-il soutenu.

