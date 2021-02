La réponse à la pandémie au menu du Conseil exécutif de l'UA

La réponse de l’Union Africaine à la pandémie du nouveau coronavirus est entre autres, au menu du Conseil exécutif de l’UA qui a entamé mercredi les travaux de sa 38ème session ordinaire en prélude au 34ème Sommet ordinaire des Chefs d’Etat et de gouvernement de l’UA, prévu les 6 et 7 février prochain.

Cette session tenue par visioconférence, examinera aussi, le rapport annuel sur les activités de l’organisation panafricaine et de ses organes.

Le Conseil se penchera également sur les rapports intérimaires liés à l’opérationnalisation du centre d’excellence africain pour les marchés inclusifs, au Conseil exécutif et des comités ad-hoc et du Comité ministériel sur les candidatures africaines au sein du Système international, outre les points concernant l’amendement proposé à un article de la Convention de l’UA sur la prévention et la lutte contre la corruption, le projet de règlement intérieur du Comité ministériel sur la mise en œuvre de l’Agenda 2063 et le projet de Loi modèle sur la protection des biens culturels et du patrimoine culturel.

L’examen du projet de l’ordre du jour du 34ème Sommet ordinaire de l’UA, ainsi que les points liés aux élection et nomination au sein des structures de la Commission de l’UA, seront également au centre des discussions.

Le Président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat qui intervenait lors de la séance d’ouverture a décliné les points marquants des priorités de l’action de la Commission durant ces quatre dernières années, citant l’intégration régionale, les infrastructures, la gouvernance démocratique, la paix et la sécurité, la réforme institutionnelle, la Santé, les affaires sociales, la science et l’innovation, l’environnement, l’autosuffisance alimentaire, le rapprochement de l’UA des populations et l’affirmation de l’Afrique sur la scène mondiale.

M. Faki Mahamat a notamment relevé que le plus grand défi de la nouvelle Commission sera de réussir la mise en œuvre des réformes entreprises et de donner de ce fait un nouveau visage à l’organisation panafricaine.

La session du Conseil exécutif, a ajouté le président de la Commission de l’UA, aura entre autres activités la consécration de cette réforme par l’élection de nouveaux Commissaires membres de la nouvelle commission restructurée.

Le Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine sera tenu cette année, sous le thème : "Arts, Culture et Patrimoine: des leviers pour construire l’Afrique que nous voulons".