Libye : nouvelle réunion du Comité militaire mixte (5+5) jeudi à Syrte

Le Comité militaire mixte libyen (5+5) tiendra, jeudi, une nouvelle réunion à Syrte dans l'est de la Libye en vue de débattre des procédés de la réouverture de la route côtière, du déploiement des forces de sécurité mixtes et de la question du retrait des forces et mercenaires étrangers présents en Libye, rapportent des médias libyens.

L'accent sera mis notamment sur l'"urgence de retirer tous les mercenaires et les forces étrangères en Libye qui commencent à peser sérieusement sur le cours" du processus de dialogue politique inter-libyen, qui a atteint des "étapes importantes" et le cessez-le feu en vigueur depuis le 23 octobre dernier, précise-t-on de mêmes sources.

"L'armée nationale libyenne est la seule partie militaire autorisée et ayant le droit d'être présente en Libye", avait indiqué récemment le procureur général et membre du Haut comité militaire mixte, le général Faradj Essousa.

Au sujet du retrait des mercenaires et des forces étrangères présentes en Libye, plusieurs parties dont l'ONU, l'UE et la Ligue des Etats arabes ont appelé récemment à leur rapide évacuation, relevant l'impact négatif de cette présence sur les avancées positives réalisées par le Forum de dialogue politique libyen (FDPL).

Le délai de (90 jours) accordé à l'évacuation des mercenaires et des forces étrangères de Libye a expiré, samedi, 23 janvier sans qu'un nouveau mécanisme ou accord n'ait été trouvé.

Selon les estimations fournies par l'ONU, en décembre, "il y a encore quelque 20.000 forces étrangères et/ou mercenaires et 10 bases militaires occupées totalement ou partiellement par des forces étrangères en Libye" en violation de la souveraineté libyenne.

Signé le 23 octobre dernier à Genève en Suisse, sous l'égide de l'Onu , le cessez-le feu en Libye a permis plusieurs progrès sur tous les plans dont l'"extinction du bruit des armes, la réouverture des axes routiers, ainsi que la reprise de la production au sein des champs pétroliers".(APS)