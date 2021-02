L'Algérie condamne énergiquement l'acte terroriste ayant ciblé des militaires tunisiens

L'Algérie a condamné énergiquement l'acte terroriste ayant fait 4 morts parmi les militaires tunisiens suite à l'explosion d'une mine artisanale, lors d'une opération antiterroriste dans les hauteurs du Mont Mghila situé entre le gouvernorat de Kasserine et celui de sidi Bouzid, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

"L'Algérie a appris avec une grande affliction la nouvelle de la mort aujourd'hui, de quatre militaires tunisiens, suite à l'explosion d'une mine artisanale lors d'une opération antiterroriste dans les hauteurs du Mont Mghila entre le gouvernorat de Kasserine et celui de sidi Bouzid", lit-on dans le communiqué.

"L'Algérie condamne énergiquement cet acte terroriste lâche et exprime ses sincères condoléances et sa compassion à la Tunisie, peuple et Gouvernement, et aux familles des chouhada", ajoute la même source. En cette circonstance douloureuse, l'Algérie réaffirmé son soutien indéfectible à la Tunisie et à ses efforts visant à déraciner ce fléau qui vise à la déstabiliser", conclut le communiqué.

APS