Lombarkia : un pionnier du théâtre dans les Aurès

Dr. Salah Lombarkia a été un pionnier du théâtre dans la capitale des Aurès qui a contribué à l’enrichissement du mouvement théâtral national par ses textes, ses critiques et son enseignement académique, ont affirmé jeudi, à Batna des universitaires et comédiens lors d’une conférence littéraire consacrée à cette figure.

Les contributions de Lombarkia au mouvement théâtral ont été "un plus important pour le théâtre", ont estimé les intervenants durant la conférence tenue au théâtre régional de la ville en application des instructions de la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, qui a tenue à ce que la première activité officielle de ce théâtre après sa rebaptisation au nom du Lombarkia lui soit consacrée.

La conférence a connu ainsi la participation et l’intervention de plusieurs compagnons de route du défunt Lombarkia dont le comédien Chouaïb Bouzid et les élèves artistes du défunt dont Lotfi Bensebaa, Fouad Lebukh, Lahcène Chiba, Rachid Maâmria et Issam Khenouch qui ont évoqué les efforts et sacrifices faits par Lombarkia au service du mouvement théâtral dans la ville de Batna.

Bouzid Chouaïb a parlé du rôle de Lombarkia dans la constitution du "premier noyau" du théâtre à Batna et son travail mené depuis la moitié des années 1970 pour former une génération de comédiens au travers des toutes premières pièces que furent "Ennar oua Ennour" et "El Felka" ainsi que de son rôle dans l’ouverture du théâtre régional et l’annexe des arts dramatiques.

De son côté, Dr. Djamel Saâdna, chef du département de la langue et de la littérature arabe à l’université Batna-1, a évoqué la passion pour le théâtre de Dr. Lombarkia qui fut à la fois un artiste, un auteur dramaturge, un critique et un enseignant du père des arts.

La conférence qui s’est déroulée en présence d’intellectuels et journalistes a été marquée par la distinction de la famille du défunt Lombarkia.

Le directeur de la culture, Omar Kebbour, s’est engagé à assurer la réédition d’un des œuvres du Dr.Lombarkia et à organiser conjointement avec l’université Batna-1 un séminaire régional sur l’œuvre théâtrale et littéraire du Dr. Salah Lombarkia.

Né le 5 avril 1948, Salah Lombarkia fut un auteur et un critique. Il a été le premier directeur du théâtre régional de Batna à son ouverture en 1985. Considéré comme un des fondateurs du théâtre universitaire en Algérie, il est mort le 3 avril 2015.

La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a présidé au cours de sa visite effectuée dernièrementà la wilaya de Batna à la rebaptisation du théâtre régional de Batna aunom du Dr. Salah Lombarkia et avait indiqué que l’édifice de ce théâtre a été intégré à la liste du patrimoine national.