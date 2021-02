Lutte contre le cancer: anticiper les bouleversements de la société et leurs retombées

La lutte contre le cancer devra prendre en compte les bouleversements de la société et leurs retombées sur l’évolution de cette maladie, a préconisé, jeudi à Tizi-Ouzou à l’occasion de la Journée mondiale contre le cancer, le professeur Messaoud Zitouni, chargé du suivi et de l'évaluation du Plan national de lutte contre le cancer 2015/2019.

S’exprimant lors d’une rencontre à l’occasion de la visite qu’effectuait dans cette wilaya le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, le Pr Zitouni a considéré qu’en plus "du suivi des mutations de la maladie, il est impératif de prendre en considération l’ensemble des bouleversements subis par la société".

"La société algérienne a subi des bouleversements profonds dans toutes ses dimensions, démographique, sociale et économique, qui ont des retombées sur le développement du cancer, qu’il faudrait prendre en compte dans la nouvelle stratégie de lutte contre cette maladie", dira-t-il, à ce propos.

Evoquant, dans ce sillage, la réalité démographique, le Pr Zitouni a relevé que, dans 30 ans l’Algérie comptera près de 60 millions d’habitants, et avec cette population, "les problématiques sociales et économiques aussi évolueront, c’est pourquoi, il faudrait anticiper en les intégrant dans cette stratégie".

Considérant que cette maladie "ne peut plus être traitée comme cela se faisait il y a 20 ans", le spécialiste a appelé à "un sursaut de conscience" chez tout un chacun en pointant du doigt "la responsabilité du comportement humain, individuel tel le tabagisme et l’alcool et collectif à travers la pollution, dans l’évolution de cette maladie".

Relevant les efforts fournis lors de la crise sanitaire de Coronavirus, le Pr Zitouni a considéré qu’elle est "une opportunité de valoriser le système national de santé en matière de lutte contre les maladies chroniques, tel le diabète et le cancer".

Une valorisation qui passe, a-t-il estimé, par "l’élaboration d’une stratégie à long terme qui prendra en charge l’ensemble des bouleversements au sein de la société et qui s’appuiera sur la conjugaison des efforts fournis par l’Etat et du grand potentiel du facteur humain dont dispose le pays".

A propos des moyens déployés par l’Etat dans le cadre de la lutte contre cette maladie, le ministre, Abderrahmane Benbouzid, a rappelé, à l’occasion, que le Plan national de lutte contre le cancer 2015/2019 a "permis l’accomplissement d’un grand pas dans la lutte contre cette maladie", en citant les différentes réalisations, en la matière, de ces dernières années.

Ainsi, il a été procédé à l’ouverture de pas moins de 41 services, 77 unités de soins, une unité d’oncologie, 20 centres de traitement du cancer dont 6 dans le secteur privé, le renforcement des structures sanitaires dédiées au cancer en personnel et l’acquisition d’importants matériels, notamment, une soixantaine d’accélérateurs dont 12 dans le secteur privé.

Lors de cette visite, un état des lieux de la lutte contre cette maladie et du secteur de la santé en général au niveau de la wilaya, a été présenté au ministre qui était accompagné par le ministre délégué chargé de la Réforme hospitalière, le Pr Ismail Mesbah et du Pr Messaoud Zitouni, chargé du suivi et de l'évaluation du Plan national de lutte contre le cancer 2015/2019.

Plaidoyer pour la création d'espaces de bien-être pour les cancéreux

La sous-directrice chargée des maladies chroniques au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Dr Djamila Nadir a plaidé, jeudi à Alger, pour la création de centres ou d'espaces de bien-être pour les cancéreux.

Lors d'une journée d'information organisée par l'Association d’aide aux cancéreux "El Amel" à l'occasion de la Journée mondiale contre le Cancer, le 4 février de chaque année, Dr. Nadir a affirmé que les cancéreux souffrent de plusieurs facteurs socio-psychologiques ainsi que d'autres complications subies par la chimiothérapie et la radiothérapie, d'où la nécessité de les accompagner sur le plan social, psychologique et récréatif et ce à travers l'ouverture de centres, de services ou d'espaces de bien-être à leur profit en dehors de la thérapie.

"Le ministère de la Santé poursuit ses efforts pour assurer tous les besoins des malades en termes de thérapie et de rapprochement de la santé du citoyen à la faveur de l'ouverture de nouveaux centres", a-t-elle soutenu, soulignant l'impératif d'accompagner cette thérapie "par d'autres espaces pour améliorer le bien-être des cancéreux".

La présidente de l'Association "El Amel", Hamida Kettab a, pour sa part, rappelé l'ensemble des activités de l'Association depuis sa création début des années 2000.

Elle a cité, entre autres, les campagnes de sensibilisation organisées à travers tout le pays pour la prévention contre les différents types de cancer, dont le cancer du sein qui figure en première place en Algérie avec 14000 cas/an.

L'association a accompagné le Plan national de lutte contre le cancer 2014/2019, dans ses volets liés au dépistage précoce du cancer du sein après que la wilaya de Biskra a été retenue comme wilaya pilote en 2012 par le ministère de la Santé.

Il s'agit également de la signature d'une convention avec les laboratoires suisses "Roche" qui ont accompagné cette campagne et de l'acquisition d'un Mammobile par l'opérateur de téléphonie mobile "Mobilis" pour le dépistage du cancer du sein.

A cette occasion, l'Association "El Amel" a distingué les meilleurs productions journalistiques dans le concours qu'elle a organisé le mois d'octobre Rose pour la lutte contre le cancer du sein.

Sidi Bel-Abbes: inauguration du service de médecine nucléaire à l’EHS anti-cancer

Le service de médecine nucléaire au niveau de l’Etablissement hospitalier spécialisé anti-cancer de Sidi Bel-Abbes est entré en exploitation, jeudi coïncidant avec la journée de lutte contre le cancer, a-t-on appris du directeur de cette structure sanitaire.

Mohamed Falah Touta a indiqué que ce service est dédié au diagnostic et au dépistage des malades au niveau de cet établissement spécialisé, qui nécessite une coordination du travail entre les autres services médicaux existants au sein de cette structure sanitaire.

Le même responsable a souligné que l’ouverture du service de médecine nucléaire permettra d’alléger la souffrance des malades cancéreux qui font souvent de longs et coûteux déplacements pour faire un dépistage auprès du secteur privé.

Le nouveau service est le 3e du genre parmi les établissements publics dans la région ouest du pays, ce qui permet aux malades cancéreux de six wilayas voisines de bénéficier de ses prestations et d’alléger leurs souffrance, a-t-il souligné D’autre part, le même responsable a fait savoir qu’il a été enregistré, durant l’année dernière, une baisse relative du nombre de malades atteints de cancer par rapport à l’année 2019, signalant le recensement de 575 nouveaux cas atteints du cancer sur 727 dépistés et notant que l’année 2019 a enregistré 880 cas atteints du cancer.

En ce qui concerne le traitement au niveau de l’établissement hospitalier spécialisé anti-cancer de Sidi Bel-Abbes durant l’année dernière, 2.021 malades ont été pris en charge au niveau du service de chimiothérapie, 18.366 ont été traités par radiothérapie et 2.021 ont effectué l'imagerie par résonance magnétique (IRM).

Pour rappel, l’EHS anti-cancer de Sidi Bel-Abbes, d’une capacité de 120 lits, a connu une extension avec l’ouverture du service de traitement des tumeurs aux rayons x, qui a été doté d’un équipement dont un scanner et un appareil de mammographie pour le dépistage précoce du cancer du sein, en plus de l’ouverture d'un service pour divers diagnostics .

Le service de soins par chimiothérapie a été doté d'un équipement qui fonctionne à l’aide d’une technique dite de trois dimensions (3 D), qui permet le traitement des cellules cancéreuses en un temps record estimé à 5 secondes, sans affecter d'autres membres sains du corps, a-t-on indiqué.