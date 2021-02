Pas de Omra en raison de la fermeture de l’espace aérien Algérien

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a affirmé, jeudi à Blida, que la question de reprise des vols de la Omra « n’est pas à l’ordre du jour », vu la poursuite de fermeture de l’espace aérien pour stopper la propagation de l’épidémie du nouveau coronavirus.

Dans une déclaration à la presse, en marge d’une visite de travail et d’inspection dans la wilaya, Youcef Belmehdi a indiqué que « l’examen de la possibilité de reprise des vols de la Omra n’est pas à l’ordre du jour, vu la poursuite de la fermeture de l’espace aérien algérien dans le cadre des mesures préventives contre la propagation de la Covid-19 », a-t-il souligné.

Il a ajouté que son département ministériel « n’est pas pressé d’ouvrir le débat sur cette question », au vu de la poursuite de la propagation de cette pandémie. « Notre intérêt est axé actuellement sur la sauvegarde de la santé des citoyens », a-t-il observé, en outre.

Après avoir relevé que l’Algérie fait désormais office de « modèle à suivre, par de nombreux Etats, en matière des mesures de prévention entreprises par les autorités supérieures du pays, à l’instar de la poursuite de la fermeture de l’espace aérien », le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs a assuré que « la généralisation de l’ouverture de la totalité des mosquées, à l’échelle nationale, est tributaire de la stabilisation de la situation sanitaire et du niveau de discipline des citoyens », a-t-il dit.

Il a signalé, à ce titre, l’entame, suite au constat du recul des cas d’atteintes par la Covid-19, de « l’examen de la possibilité d’ouverture des mosquées dotées d’une capacité d’accueil de 250 fideles, au même titre que celles des villages, dans le cas de la poursuite de la discipline enregistrée au niveau des différentes mosquées de la République », a-t-il relevé.

Youcef Belmehdi a souligné, dans ce sens, « le rôle dévolu à l’Imam pour convaincre et sensibiliser les citoyens sur l’importance de se faire vacciner contre le virus de la Covid-19 ».

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs a procédé, à l’occasion, à l’inauguration de cinq nouvelles mosquées, d’une capacité d’accueil entre 1.500 et 4000 fideles, au niveau des communes de Larbaà et Bouguerra, Oued El Alleugue et Mouzaia, ce qui porte le nombre de mosquées à Blida à 346.

A la fin de la sa visite, Youcef Belmehdi a procédé à l’inauguration du centre culturel islamique de Beni Merad, qu’il a qualifié, au même titre que les mosquées, inaugurées par lui, de « nouveaux acquis pour l’Algérie, dont la stabilité inquiète certains », a-t-il dit, soulignant le rôle des « imams, des érudits et des Cheikhs dans l’orientation et sensibilisation des citoyens, pour que les enfants de ce pays demeurent comme une seule main », a-t-il soutenu.