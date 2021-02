LFP : USMA-MCA et ASO-CRB reportés à une date ultérieure

Les rencontres USM-Alger-MC Alger et ASO Chlef-CR Belouizdad, prévues initialement le dimanche 7 février, pour le compte de la 12e journée de la Ligue 1 de football, ont été reportées à une date ultérieure, a indiqué samedi la Ligue de football professionnel (LFP).

"Suite à la demande du MC Alger et du CR Belouizdad de reporter leurs matchs de la 12e journée du championnat de Ligue 1, prévus initialement dimanche 7 février et après l'accord de l'USM Alger et de l'ASO Chlef, la ligue de football professionnel décide de reporter les rencontres USMA/MCA et ASO/CRB à une date ultérieure.", lit-on sur le communiqué de la LFP.

La direction de l'USM Alger avait annoncé jeudi le report de la rencontre face au MC Alger, suite à une demande de la part de son homologue du MC Alger, pour lui permettre de préparer sereinement la rencontre internationale face au Zamalek d'Egypte dans le cadre de la Champions league africaine.

Mais pour le président de la Ligue de football professionnel (LFP), Abdelkrim Medouar, son instance n'avait reçu aucune demande officielle de la part de l'USM Alger pour le report du derby face au MC Alger, soulignant que la rencontre est maintenue "jusqu'à preuve du contraire".

"Tant que la LFP n'a rien reçu, on ne peut rien décider. Jusqu'à preuve du contraire, le derby est maintenu à sa date initiale. Chacun doit assumer ses responsabilités", a-t-il dit.

De son côté, la direction du CR Belouizdad a également saisi son homologue de l'ASO Chlef pour le report de son match en déplacement, dimanche au stade Mohamed-Boumezrag de Chlef (15h00).

La délégation du Chabab s'envolera pour Lubumbashi le mercredi 10 février à bord d'un avion spécial affété par la compagnie nationale pour affronter le TP Mazembe, samedi 13 février, en ouverture de la phase de poules de la Ligue des champions.

APS