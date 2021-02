L'Algérie se félicite de la formation de l'Autorité exécutive provisoire en Libye

L'Algérie s'est félicitée samedi du "progrès réalisé dans le dialogue politique libyen mené sous l'égide de l'Organisation des Nations-Unies et de la formation de l'Autorité exécutive provisoire", exprimant sa "pleine disposition à œuvrer avec l'Autorité pour la réalisation de la sécurité, de la stabilité et des aspirations du peuple libyen frère", a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

L'Algérie a également formé le vœux, selon la même source, de voir "ce pas positif contribuer à mettre un terme à l'indivision et à resserrer les rangs libyens en prévision des échéances électorales importantes prévues la fin de l'année".

Tout en réitérant sa "solidarité constante avec le peuple libyen frère et sa position rejetant toute forme d'ingérence dans les affaires internes libyens", l'Algérie a affirmé, selon la même source, "son appui permanant aux efforts pacifiques visant l'instauration de la paix et de la stabilité dans ce pays frère, suivant une approche inclusive garantissant la souveraineté de la Libye, son indépendance et son unité territoriale".

APS