Les bombardements de Sakiet Sidi Youssef: le moment historique qui a forgé la relation entre l’Algérie et la Tunisie

C’est dans la solidarité que sera célébré le 8 février 2021, le 63e anniversaire du bombardement de Sakiet Sidi Youcef, un moment de l’histoire des deux peuples qui, aujourd’hui, sert de socle à une coopération dans tous les domaines et inscrit dans la durée la concrétisation de l’intégration et de l’unité maghrébines.

Après plus de trois années de lutte du peuple algérien et l’écho retentissant de la Révolution, le 8 février 1958, à l’issue de l’échec de nombreuses opérations militaires, l’armée coloniale bombarde le village tunisien de Sakiet Sidi Youcef frontalier avec l’Algérie.

Ce jour-là, qui était aussi un jour de marché, une escadrille de bombardiers a jeté un déluge de feu et de fer sur la localité de Sakiet Sidi Youcef faisant de nombreuses victimes : 79 morts et 130 blessés parmi la population civile. La plupart des habitations du village et son école furent détruites en cet hiver de 1958.

Sakiet Sidi Youcef présentait un caractère stratégique au plan du commandement et de la logistique dans la conduite de la lutte de Libération nationale.

Aussitôt après cette atroce et violente attaque aérienne, l’armée coloniale entreprit l’installation de deux gigantesques lignes électrifiées le long de la frontière algérienne. Devenues tristement célèbres, ces deux lignes électrifiées appelées Challe et Morice avaient pour objectif l’étouffement logistique de la Révolution algérienne. Evénement majeur dans l’histoire de la guerre de Libération nationale et du combat politique international de la Révolution algérienne.