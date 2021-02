Smaïl Chergui : la question sahraouie a atteint un niveau très grave

La question sahraouie est d’une grande importance pour l’Union africaine (UA). Selon le commissaire pour la paix et la sécurité, Smaïl Chergui la situation au Sahara occidental a « atteint un niveau très grave ».

Dans une déclaration à la Chaîne 3, de la Radio Algérienne, le diplomate a fait savoir que la situation actuelle est inquiétante « notamment avec la relance de la guerre dans la région d’El-Guegueratt et les violations des droits de l’homme dans les territoires sahraouis occupés. »

Chergui estime que « tous les regards sont tournés, maintenant, vers les Nations Unies, et le Conseil de sécurité » pour la désignation d’un envoyé personnel du Secrétaire général « afin de reprendre le chemin du dialogue et ainsi trouver une issue durable basée sur l’exercice du peuple sahraoui, à son droit inaliénable d’autodétermination ».