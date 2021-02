Décès de 24 ouvriers à Tanger: l'UGTA présente ses condoléances

Suite au décès de 24 ouvriers à Tanger dans l'inondation d'un atelier textile, le Secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Salim Labatcha, a adressé un message de condoléances à la Direction de l'Union marocaine du travail (UMT), et à travers elle à la classe ouvrière marocaine et au peuple marocain, en général.

"Nous avons appris avec effroi et tristesse" le tragique décès de 24 ouvriers suite à l'inondation d'un atelier textile à Tanger, et en cette éprouvante circonstance, l'UGTA exprime "son immense tristesse et sa solidarité aux frères à l'Union marocaine du travail (UMT), et à travers eux, à la classe ouvrière marocaine et au peuple marocain, en général", lit-on dans le message de condoléances et de compassion.

Le SG de l'UGTA a présenté, en son nom personnel et au nom de tous les travailleurs algériens et les cadres syndicaux "ses sincères condoléances aux familles des victimes implorant Allah, Tout Puissant, de leur accorder le réconfort et la patience et d'accueillir les défunts en Son vaste paradis".