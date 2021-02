La Commission de la Fatwa appelle à la préservation de la cohésion nationale face aux complots contre l'Algérie

La Commission ministérielle de la Fatwa a appelé, mercredi, les Algériens à "contribuer à la préservation de la cohésion entre le peuple, le pouvoir et l'armée" et à "faire front aux tentatives de division au regard des complots étrangers ourdis contre le pays".

"Face aux complots étrangers ourdis dans les laboratoires de la fitna, de la haine et de l'hostilité contre notre patrie, il est du devoir de tout Algérien de faire face à toute tentative de division ciblant les liens de la cohésion entre les composantes de la société algérienne, le peuple, le pouvoir et l'armée", précise la Commission dans un communiqué.

A ce propos, la Commission alerte au "danger de la parole", notamment avec le développement des moyens de communication, notamment l'espace électronique que "certaines parties prennent pour terrain à des guerres systématiques contre les nations, les pays et les peuples".

La préservation de la cohésion sociale, le raffermissement des liens de la Nation, la protection des individus contre les divisions et les conflits sont parmi les objectifs majeurs de l'Islam, qui prône l'union et la sociabilité, proscrit les dissensions, exhorte à la prudence dans la parole et les actes et met en garde contre les conséquences préjudiciables de l'inconscience et de la négligence", conclut la même source.



