Mali : le Comité de suivi de l'accord de paix d'Alger se réunit à Kidal

Le comité de suivi de l'Accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger, doit se réunir jeudi à Kidal dans le nord du Mali pour aborder les sujets essentiels relatifs à la mise en œuvre de l'accord, rapportent les médias maliens.

C'est la première fois depuis 2015, date de la signature de l'accord de paix d'Alger, que le comité de suivi se retrouve dans cette ville du Nord du Mali. En effet, en septembre 2019, une rencontre du Comité de suivi prévue à Kidal avait été annulée au dernier moment.

Selon les observateurs, la tenue de la réunion à Kidal est un "signal positif d'une normalisation envoyé par Bamako".

Parmi les sujets qui seront abordés figure celui du Mécanisme opérationnel de coordination (MOC), l'embryon de la future armée malienne.

"Cette réunion marque une grande avancée", s'enthousiasme un membre de la Coalition des mouvements de l'Azawad (CMA) signataire de l'Accord de paix, cité par les médias. "C'est une occasion pour clarifier la situation de la ville Kidal", a-t-il indiqué.

L'accord de paix et de réconciliation au Mali paraphé le 1 mars 2015 à Alger a été obtenu après cinq rounds de dialogue, engagé en juillet 2014 sous la conduite de la médiation internationale, dont l'Algérie était le chef de file.

Les parties maliennes, gouvernement et groupes politico-militaires du nord malien, s'étaient engagés, en vertu de cet accord, à éliminer définitivement les causes profondes de l'instabilité au Mali et à promouvoir "une véritable" réconciliation nationale fondée sur une réappropriation de l'histoire à travers une unité nationale respectueuse de la diversité humaine de la nation malienne.