Ligue 1 - 13e journée : l’OM vise la 1ère place, l’USMA veut se rapprocher du podium

L’Olympique de Médéa, surprenant deuxième du championnat national, aura la possibilité de rejoindre l’ES Sétif en tête de la Ligue 1 en cas de victoire sur le NA Husseïn Dey, à l’issue de la 13e journée prévue ce week-end. Amputée de quatre rencontres, cette 13e manche aura le match USM Alger – AS Aïn M’lila comme principale affiche .

Dauphins des Sétifiens, avec trois longueurs de retard, les Olympiens peuvent prétendre au fauteuil de leader dès ce samedi. Une ambition bien légitime pour ce surprenant promu, dont le parcours, à ce jour, fait pâlir les cadors de la L1. Toutefois, les protégés de Cherif Hadjar doivent tout d’abord passer l’écueil d’une équipe du NAHD appelée à réagir après dernière défaite concédée à domicile face à la JS Kabylie.

De son côté, l’USM Alger, 8e avec 18 unités, a pour objectif de recoller au wagon de tête. Pour se faire, les Rouge et Noir, hauteurs d’une excellente série de six sorties dans défaites (5 victoires et 1 nul), doivent passer avec succès un sérieux teste qui a pour nom l’AS Aïn M’lila. Promu en Ligue 1 cette saison, à l’image de l’OM, l’ASAM fait sensation également de par ses résultats et peut jouer un mauvais tour aux Usmistes.

Dans les autres rencontres, le MC Oran part avec les faveurs des pronostics face à l’US Biskra. L’USM Bel Abbès veut renouer avec la victoire, pour quitter la zone rouge, lors de la réception du Paradou AC, le RC Relizane tentera de conforter sa position dans le ventre mou du tableau en accueillant la JSM Skikda, alors que le CA Bordj Bou Arreridj est dans l’obligation absolue de gagner contre le NC Magra pour amorcer sa mission de sauvetage.

Quatre matchs reportés

En revanche, quatre parties manqueront à l’appel lors de cette 13e manche. En effet, les matchs : MC Alger - ASO Chlef, JS Saoura - ES Sétif, CR Belouizdad - WA Tlemcen et JS Kabylie - CS Constantine sont reportés à une date ultérieure.

La Ligue de football professionnel (LFP) a logiquement ajourné ces confrontations en raison de la participation du MCA et du CRB à la première journée de la phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique, alors que l’ES Sétif et la JS Kabylie joueront la phase aller des 16es de finale bis de la Coupe de la Confédération de football (CAF).