Saïd Chanegriha inspecte le Complexe de développement de l'industrie mécanique à Aïn Smara

Le général de corps d'armée Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire (ANP) a inspecté mercredi après-midi, au premier jour de sa visite à la 5ème Région militaire à Constantine, l'EPIC/Complexe de développement de l'industrie mécanique à Aïn Smara, "RHEINMETAL Algérie", indique jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Après la cérémonie d'accueil, le général de corps d'armée, accompagné du général-major Noureddine Hambli, commandant de la 5ème Région militaire et du général-major Salim Grid, directeur des fabrications militaires au ministère de la Défense nationale, "a suivi un exposé portant sur le Complexe et son Institut de formation, où il a inspecté les différentes chaînes d'industrialisation du véhicule FUCHS-2, en commençant par l'opération de découpage, puis la soudure et l'assemblage, jusqu'à la sortie du véhicule aux pistes des essais", précise la même source.

Le général de corps d'armée a saisi cette opportunité pour "encourager les cadres et personnels de ce complexe, considéré comme étant une unité industrielle majeure prometteuse", en leur soulignant qu'"ils peuvent être fiers des acquis importants réalisés jusque-là, en ce qu'ils témoignent des progrès que l'Armée nationale populaire, avec ses différentes composantes, ne cessent d'enregistrer dans ce domaine stratégique", souligne le communiqué.

