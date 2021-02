La communauté internationale appelée à intervenir pour stopper le pillage des ressources sahraouies

Les participants au forum social de solidarité sahraoui (9-11 février) ont appelé à une intervention de la communauté internationale pour stopper le pillage des ressources naturelles sahraouies.

Au terme des travaux du forum organisé par l'Union de la jeunesse sahraouie (UJSARIO), les participants ont également dénoncé la situation du Sahara Occidental occupé, sur fond de saignée de ses richesses naturelles par des sociétés européennes, en violation des chartes et lois humanitaires et internationales, qui accentue et fait perdurer les souffrances du peuple sahraoui.

Les recommandations ont mis en évidence aussi l'importance de la constitution d'associations internationales pour porter la voix du peuple sahraoui contre les sociétés qui s'adonnent au pillage de ses ressources naturelles, en plus de bénéficier de canaux de communication diversifiés à l'effet d'exercer des pressions sur ces sociétés et les amener à cesser cette spoliation, en activant le droit international et en renforçant la bataille juridique dans les fora internationaux et régionaux, avec la constitution d'un collectif d'avocats pour défendre la question des ressources naturelles sahraouies.

Les participants ont appelé, en outre, à documenter et répertorier tout ce qui a trait à l'identité du peuple sahraoui, comme patrimoine socioculturel et politique, afin de démontrer l'existence de ce peuple et imposer sa souveraineté, en plus d'exhorter la société locale à œuvrer à la concrétisation d'un développement durable centré sur la population locale, son accompagnement dans les étapes difficiles, et l'amélioration de ses conditions de vie.

Les représentants de la société civile prenant part au forum ont mis l'accent sur la présentation de modèles pratiques permettant à la jeunesse sahraouie de jouer un rôle de premier plan dans la bataille de l'édification et de constituer un nouveau jalon dans le cadre de la complémentarité institutionnelle de l'Etat sahraoui.

L'amélioration de l'action de la jeunesse sahraouie et son utilisation dans le renforcement des différents fronts ouverts dans le combat pour le droit à l'existence et la confirmation de la souveraineté sahraouie sur les registres diplomatique, juridique, humanitaire et des droits de l'homme, ont également été prônées lors du forum.

Les recommandations ont porté, par ailleurs, sur le renforcement du rôle de la femme sahraouie dans la conjoncture politique actuelle et des voies de prise en charge des catégories vulnérables de la société sahraouie, l'accompagnement de l'Etat sahraoui pour atténuer les contraintes de l'étape actuelle, ainsi que sur la dynamisation du rôle de la société civile dans la formation de la jeunesse sahraouie pour lui permettre de jouer le rôle attendu d'elle.

De leur côté, les représentants de la société civile algérienne prenant part au forum ont plaidé pour la recherche de nouvelles formules pour exposer la question sahraouie à la communauté internationale, en capitalisant les expériences internationales en matière d'encadrement et de formation, d'octroi des aides, et des voies de défense des acquis de la cause sahraouie et autres.

Organisés respectivement dans les camps de réfugiés sahraouis de Smara, Aousserd et Boudjedour, les trois ateliers du forum ont porté sur des questions liées au pillage des richesses du Sahara occidental au regard de la légalité internationale, au rôle humanitaire pivot de la société civile sahraouie dans les crises, ainsi qu'au rôle du patrimoine culturel sahraoui comme outil de dialogue.

La rencontre a été initiée en partenariat avec des organisations internationales dont OXFAM, le Conseil danois pour les réfugiés (DRC) et le Comité International pour le Développement des Peuples (CISP), et financé par l'Union européenne (UE).

APS