La mise de la SNVI sous la tutelle du MDN examinée prochainement

Le dossier de la mise de la Société nationale des véhicules industriels (SNVI) sous tutelle de la Direction des industries militaires, relevant du ministère de la Défense nationale (MDN), sera traité par le Conseil des participations de l'Etat (CPE) dans les plus brefs délais, a indiqué jeudi à Alger le ministre de l'Industrie, Ferhat Ait Ali Braham.

Le ministre a précisé lors d'une séance de questions orales tenue à l'Assemblée populaire nationale (APN) que le dossier "est sur la table du CPE" qui apporte les dernières retouches à ce dossier, ajoutant qu'il "ne reste plus que la signature".

Cette démarche "profitera aux deux parties" et même à l'économie nationale, a souligné le ministre expliquant que la SNVI bénéficiera d'un plan de charge et d'un plan stratégique et sera intégrée dans un plan industriel, à la fois, civil et militaire.

De son côté, le MDN ne sera pas obligé de consentir de gros investissements, profitant des équipements et autres infrastructures déjà existants au niveau de la SNVI pour laquelle l'Etat a investi près de 100 milliards de dinars, a affirmé le ministre.

