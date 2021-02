Saidal va produire le vaccin-anti-Covid-19 russe "Stpunik-V"

Le Groupe pharmaceutique public Saidal va produire localement le vaccin-anti-Covid-19 russe "Stpunik-V". L’annonce a été faite samedi par le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmed, qui a indiqué que Saidal bénéficiera exclusivement du transfert technologique avec la partie russe.

« Nous avons décidé au sein du gouvernement que le transfert de technologie avec la partie russe devrait être dirigé exclusivement au profit du groupe Saidal. Cette dernière est chargée de concrétiser ce projet, car elle dispose des compétences et de moyens. Ce choix est motivé par l’importance du vaccin pour notre pays, d’où le soutien total de l’Etat pour la réussite de ce projet », a déclaré M. Benbahmed au site de la chaîne de télévision d'information russe, RT.

Dans une précédente déclaration, le directeur général de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques (ANPP), le Professeur Kamel Mansouri, avait indiqué que des discussions sont en cours entre le Groupe pharmaceutique public Saidal et un opérateur russe pour la production locale du vaccin anti-Covid-19, Sputnik-V, et ce, « dans le but de le rendre disponible ».

« Nous sommes en contact permanent avec la partie russe, et lors de notre dernière rencontre qui s’est déroulée la semaine passée, il y a eu accord pour nous transmettre le lien électronique d’une plateforme numérique qui héberge les données techniques relatives à la production du vaccin. Cette plateforme nous permettra de prendre connaissance du processus de fabrication et après l’étude de ces données il sera procédé à l’évaluation des besoins en termes de matériels à acquérir ».

À titre de rappel, l’Algérie a débuté sa campagne de vaccination le 30 janvier dernier, au lendemain de la réception de la première cargaison du "Spoutnik-V".