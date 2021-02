Belhimer : la majorité des Algériens considèrent que la Radio est le média le plus crédible

Le ministre de la Communication et Porte-parole du gouvernement M. Ammar Belhimer a rendu, ce samedi, un hommage particulier au rôle joué par la Radio nationale avec ses différentes chaînes, thématiques, locales et nationales, durant cette crise sanitaire.

Dans son allocution, prononcée à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de la radio, M. Belhimer a affirmé que « la contamination par la Covid-19 de plusieurs journalistes et travailleurs de la Radio Algérienne n’a pas empêché cette institution médiatique de poursuivre sa noble mission de service public d’information ».

Le ministre a indiqué que la Radio Algérienne avait démontré, particulièrement durant cette pandémie, qu’elleest un média d’information « crédible ». « La majorité des Algériens considèrent que ce média est le plus crédible notamment dans cette crise sanitaire », a-t-il déclaré. Pour M. Belhimer, la Radio Algérienne a acquis une expérience inégalable dans le traitement de l’information en temps de crise en tissant un lien de confiance avec ses auditeurs.

S’engageant à développer ce média à travers la mobilisation des moyens et le parachèvement du projet de numérisation, le Porte-parole du gouvernement a réitéré l’intérêt accordé à la Radio Algérienne par les autorités, à leur tête le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. « Le parrainage de cette journée mondiale par le chef de l’Etat témoigne, indique-il, de l’intérêt qu’accorde la République à cette institution médiatique ».

Le directeur général de la Radio, Mohamed Baghali, a insisté pour sa part sur la célébration de cette journée qui intervient dans un contexte qui a affecté l’ensemble des peuples de la terre.

En plus de cette mission d’information, M. Baghali est revenu sur l’implication de la Radio Algérienne comme acteur actif dans la lutte contre la propagation du virus à travers le lancement de campagnes de sensibilisation des auditeurs et l’accompagnement des actions de solidarité menées par les différents organismes publics et acteurs de la société civile.

À l’occasion, M. Baghali a annoncé qua la chaîne thématique « Radio Coran » passera, dans les prochains jours, à la diffusion de ses programmes 24/24h.

La salle de spectacle de la Radio Algérienne a été baptisée en cette journée au nom du Moudjahid et ancien ministre, Lamine Bechichi, décédé en juillet 2020.