Ligue 1 – 13e journée : l’OM rejoint l’ESS en tête du classement

L’Olympique de Médéa a rejoint l’Entente de Sétif en tête du championnat national de Ligue 1 après son succès glané à domicile face au NA Husseïn Dey (2-1), ce samedi, en match comptant pour la seconde partie de la 13e journée.

Promu cette saison, l’OM est co-leader (27 pts) après 13 manches. Une performance remarquable pour cette formation, drivée par Cherif Hadjar, dont la balle série de 11 matchs (8 victoires, 3 nuls) sans défaite lui a permis de se propulser sur la plus haute marche du podium.

Face au NAHD, les Olympiens ont bouclé l’affaire en moins d’une demi-heure grâce au doublé de Khalfallah (16’, 27’). Les protégés de Bilal Dziri ont, certes, réduit l’écart par Nadji (36’), néanmoins, cela n’a pas été suffisant pour espérer tenir en échec leur hôte.

À Relizane, le Rapid a réussi à consolider sa position dans le milieu du tableau en s’imposant face à la JSM Skikda (2-1).

Pour sa part, le CA Bordj Bou Arreridj n’arrive toujours pas à lancer sa saison. Lanterne rouge, les Bordjiens ont été tenus en échec chez eux par le NC Magra (2-2).

Vendredi, lors de la première partie de cette 13e manche, l’USM Alger a raté l’occasion de se rapprocher du podium après avoir été piégée dans son antre par l’AS Aïn M’lila (0-1). Dans les deux autres rencontres, le MC Oran a infligé une véritable correction à l’US Biskra (6-0), tandis que l’SUM Bel Abbès a été accrochée par le Paradou AC (0-0).

Quatre matchs reportés

Concernant les matchs : CR Belouizdad - WA Tlemcen, MC Alger - ASO Chlef, JS Saoura - ES Sétif et JS Kabylie - CS Constantine, ils ont été reportés à une date ultérieure en raison du déroulement des différentes compétitions africaines.

En Ligue des champions, le CRB et le MCA ont bien débuté la phase de poules en ramenant le nul de l’extérieur. Le Chabab (groupe B) a accroché le TP Mazembe (RD Congo), tandis que le Doyen a tenu en échec le Zamalek d’Egypte.

De leur côté, la JSK et l’ESS joueront ce dimanche la manche aller du 2e tour préliminaire additionnel de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF). Les deux représentants algériens évolueront hors de leurs bases et donneront la réplique, respectivement, aux Ghanéens d'Ashante Kotoko (16h00 algériennes) et au Stade malien (16h00 algériennes).

Résultats partiels : USM Alger - AS Aïn M’lila 0 - 1 USM Bel Abbès - Paradou AC 0 - 0 MC Oran - US Biskra 6 - 0 RC Relizane - JSM Skikda 2 - 1 CA Bordj Bou Arreridj - NC Magra 2 - 2 O Médéa - NA Husseïn Dey 2 - 1 Reportés : MC Alger - ASO Chlef JS Saoura - ES Sétif CR Belouizdad - WA Tlemcen JS Kabylie - CS Constantine

Classement :