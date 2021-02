Tamanrasset: début de la vaccination contre le Covid-19

L’opération de vaccination contre le coronavirus, Covid-1, a débuté dimanche dans la wilaya de Tamanrasset, indique Mustapha Zenagui, directeur local de la santé et de la population (DSP), lors de son intervention sur les ondes de la Chaine 3 de la Radio Algérienne.

« L'opération a été lancée au niveau du quartier Adriane, au chef-lieu de wilaya, et se déroule dans de bonnes conditions », précise t-il.

La wilaya de Tamanrasset a reçu un premier lot de vaccin anti-covid-19, composé de 360 doses qui seront attribuées aux 23 espaces de vaccination à travers différentes structures de santé, en plus de 11 équipes mobiles destinées aux populations nomades et des habitants des zones enclavées, a précisé le DSP Mustapha Zenagui.

En marge du lancement de la campagne, le wali de Tamanrasset, Mustapha Koriche, a indiqué que le vaccin sera réparti équitablement entre les collectivités de la wilaya, y compris les wilayas déléguées d’In-Salah et In-Guezzam, en signalant que la wilaya bénéficiera de quantités supplémentaires du vaccin pour permettre au plus grand nombre possible de citoyens de se faire vacciner.

Pour sa part, Dr.Lyès Akhamoukh, membre du comité scientifique de suivi de l’évolution du Covid-19, a fait savoir que le stockage de la quantité de vaccin réceptionnée se fait dans les conditions appropriées.