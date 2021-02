Décès de la journaliste Selma Herraz : les condoléances de Belhimer

Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer a présenté, dimanche, ses condoléances et sa compassion à la famille de la journaliste au journal "El Khabar", Selma Herraz, décédée samedi, ainsi qu'à l'ensemble de la corporation.

Le ministre de la Communication "présente ses condoléances les plus attristées et l'expression de toute sa compassion à la famille de la défunte, ainsi qu'à toute la corporation, priant Allah Tout-Puissant de lui accorder Sa Sainte Miséricorde et de prêter patience et assistance à sa famille", lit-on dans la page Facebook du ministère de la Communication.

Spécialisée dans des questions de la société, la défunte journaliste avait obtenu plusieurs prix, dont celui de star de la presse écrite pour l'année 2015.

Elle avait été auparavant lauréate du même prix, lors de la 4e édition en 2014.

De son vrai nom, Selma Hanak, la défunte avait exercé pendant plus de 15 ans au journal El-Khabar.