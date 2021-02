Grand-Prix Fazza : l’Algérie prend la 5e place avec 25 médailles dont 9 en or

La sélection nationale de para-athlétisme (handisport) a terminé à la 5e place au classement général du Grand-Prix de Fazza, disputé du 06 au 13 février à Dubaï (EAU).

Après une longue période d’arrêt forcée, en raison de la pandémie de la Covid-19, la première sortie des Algériens a été plus que satisfaisante. Présente dans cette 12e édition du GP de Fazza avec 18 athlètes, dont sept dames, l’Algérie a récolté une belle moisson de 25 médailles : 9 en or, 11 en argent et 5 en bronze.

Les Algériens ont profité de ce retour à la compétition pour évaluer leur niveau, et ce, à quelques mois des Jeux paralympiques de Tokyo (Japon), prévus du 24 août au 05 septembre prochain. Cette participation a été également l’occasion pour certains athlètes de signer de nouveaux records d’Afrique, à l’image de Sid Ali Bouzourine sur le 400m (58.26), ou encore la belle performance de Achoura Boukoufa au lancer de javelot (33,79 m).

De leur côté, les techniciens algériens présents à Dubaï ont affiché leur satisfaction, quant aux résultats obtenus, lors d’une réunion de travail tenue par les responsables de la délégation, à l’issue de la dernière journée des épreuves.

Résultats complets :

Médaillés d’Or :

Safia Djelal (Poids F57)

Mohamed Berrahal (Disque F51)

Lynda Hamri (100m T12)

Djamil Athmani Skander (100m T13)

Djamil Athmani Skander (400m T13)

Mounia Gasmi (Poids F32)

Nadia Medjmedj (Disque F55/56)

Mohamed Berrahal (100m T51)

Mohamed Berrahal (200m T51)

Médaillés d’argent :

Mounia Gasmi (Poids F31/31/51)

Mourad Bachir (Poids F55)

Sofiane Hamdi (400m T37)

Sid Ali Bouzourine (400m T36)

Sofiane Hamdi (200m T37)

Lahouari Bahlaz (Poids F32)

Ishamane Boudjadar (Poids F33)

Ismahane Boudjadar (Javelot 533)

Kamel Kerdjena (Poids F33)

Walid Ferhah (Club F32)

Nassima Saifi (Disque F57)

Médaillés de Bronze :

Mohamed Nadjib Amchi (Poids F32)

Achoura Boukoufa (Javelot F46)

Sid Ali Bouzourine (100m T36)

Safia Djelal (Disque F57)

Nadia Medjmedj (Javelot F56)