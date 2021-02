Le Carex entend renforcer ses relations avec les universités

Le Centre des arts et des expositions (Carex) de Tlemcen compte renforcer ses relations avec le milieu universitaire afin de créer un partenariat solide notamment dans l’entreprenariat culturel décidé récemment par le ministère de la Culture, a indiqué son directeur Amine Boudefla.

Profitant de l’existence d’une maison d’entreprenariat au sein de l’université Abou Bekr Belkaid qui développe, encadre et accompagne les jeunes étudiants désirant créer leurs entreprises, le Carex souhaite renforcer ce créneau avec l’université, a souligné Boudefla lors du vernissage d’une exposition photographique intitulée "Tlemcen Art Foto 2020" organisée à la bibliothèque centrale universitaire dans le cadre d’une convention signée récemment par la ministre de la Culture et des Arts et le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique.

Les prochaines destinations de cette exposition seront les cités universitaires en collaboration de la direction des œuvres universitaires, a fait savoir le même responsable qui s’était entendu avec le vice-recteur chargé des relations extérieures d’étudier toutes les opportunités de partenariat entre ces deux institutions afin d’offrir aux jeunes étudiants une panoplie de projets culturels qui peuvent déboucher sur des entreprises culturelles créatrices de richesses et génératrices d’emplois dans la région.

L'exposition photographique à laquelle ont contribué plusieurs artistes photographes de diverses régions du pays, constitue une première étape d’un processus de partenariat en vue, a indiqué la même source.

L’ouverture de l’université sur son environnement, y compris sur le secteur de la culture, pourra donner plus d’opportunités aux jeunes étudiants pour créer leurs propres entreprises et contribuer ainsi au développement économique de la région, notamment au développement de l’économie culturelle qui nécessite l’implication de toutes les capacités existantes à travers la wilaya, a-t-on souligné.