Accidents de la route: 14 décès enregistrés du 07 au 13 février

Quatorze (14) personnes ont trouvé la mort et 1158 autres blessées dans des accidents de la circulation survenus sur les routes à travers plusieurs régions du pays durant la période du 07 au 13 février en cours, indique mardi un bilan de la protection civile.

Les services de la Protection civile ont enregistré, durant la même période, 14 personnes décédées et 1158 autres blessées dans les 978 accidents de la circulation survenus sur les routes à travers tout le pays, dont le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Sétif, avec 02 personnes décédées et 48 autres blessées pris en charge par les secours puis évacuées vers les structures hospitalière, ajoute le même communiqué.

Ainsi, les éléments de la Protection civile ont pris en charge, durant la même période, 12 018 blessés et malades traités par "nos secours médicalisés sur les lieux d’accidents et l’évacuation vers les structures sanitaires".

Ils ont également effectué 985 interventions pour procéder à l'extinction de 625 incendies urbains, industriels et autres, et ont réalisé 4574 interventions au cours desquelles 4008 opérations d’assistance aux personnes en danger et opérations diverses ont été effectuées.

Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19, les unités de la Protection civile ont effectué aussi, 290 opérations de sensibilisation et 232 opérations de désinfection générale à travers tout le pays qui ont touché l’ensemble des infrastructures et édifices publique et privés.