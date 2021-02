Merad : les activités agro-pastorales contribuent à améliorer les conditions de vie des zones d’ombre

Le chargé de mission à la Présidence de la République, Brahim Merad, a affirmé, mardi à Ghardaia, que les activités agro-pastorales et l’écotourisme dans les zones d’ombre peuvent contribuer à améliorer les conditions de vie de la population locale.

"Les activités agro-pastorales et l’écotourisme dans les zones d’ombre peuvent contribuer efficacement à améliorer les conditions de vie de la population locale et générer des revenus, pour peu qu’elles soient mises à niveau", a indiqué le ministre, au terme de sa visite d’inspection dans les zones classées d’ombre à Guerrara (Nord de Ghardaïa).

Il a exhorté les jeunes à créer les conditions de l’auto-emploi dans le domaine agropastoral en s’appuyant sur les dispositifs d’accompagnement de l’Etat.

Les jeunes peuvent bénéficier du soutien de l’Etat pour libérer et stimuler leur imaginaire, en vue de créer l’emploi et contribuer à l’impulsion de la dynamique économique dans leur région et à l’amélioration des conditions de vie, a-t-il souligné en signalant que les efforts déployés par les pouvoirs publics pour la mise à niveau des zones d’ombre s’inscrivent dans cette optique.

M.Brahim Merad s’est enquis in-situ des projets et réalisations initiés dans le cadre de la mise à niveau des zones d’ombre de la wilaya de Ghardaïa, en rapport avec tous les domaines de la vie des citoyens, à savoir la santé, l’électricité, l’énergie, l’eau potable, l’éducation et les routes.

"Le Président de la République a placé l’élément humain au centre de ses préoccupations de manière à lutter contre la pauvreté, l’exclusion sociale et la précarité", a-t-il déclaré.

Un accent particulier est accordé au désenclavement des zones d’ombre, en s’appuyant sur la création d’activités génératrices de revenus, destinées aux jeunes et aux femmes en situations de précarité, a ajouté le chargé du dossier des zones d’ombre.

Et de noter que pas moins de 70 millions DA ont été consentis pour la concrétisation d’opérations de réalisation et de raccordement aux différents réseaux d’eau potable, d’électricité et d’assainissement dans les zones d’ombre recensées prioritaires dans la wilaya de Ghardaia.

Les pouvoirs publics comptent créer des conditions viables pour un développement durable de l’ensemble des régions du pays, a-t-il conclu.(APS)