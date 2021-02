Attar préside une réunion avec les cadres du secteur sur la sécurité énergétique

Le ministre de l'Energie, Abdelmadjid Attar a présidé, mardi à Alger, une réunion en présence des cadres du ministère au cours de laquelle il a abordé les différents dossiers intéressant le secteur, à leur tête la sécurité énergétique, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de cette réunion d'évaluation hebdomadaire, "plusieurs dossiers intéressant le secteur de l'Energie ont été évoqués, dont la sécurité énergétique, le programme des zones d'ombre, le développement de la production et la reconstitution des réserves".

Le ministre s'est enquis également du taux d'avancement dans l'application du programme de réduction graduelle de l'importation du carburant, y compris le mazout et l'arrêt définitif de l'importation de l'essence, prévu à la fin des 4 premiers mois de l'année, insistant sur "l'importance de respecter le calendrier fixé à cet effet", précise la même source.

M. Attar a assisté à un exposé présenté par les cadres centraux sur la coordination en cours pour lever les contraintes bureaucratiques entravant le développement du secteur, lancée par une commission ad hoc sur orientation préalable du ministre.

L'accent a été mis, en outre, sur l'importance d'une coordination étroite avec le ministère de la transition énergétique et des énergies renouvelables pour la création d'une entreprise spécialisée dans ce domaine.

A cet effet, un exposé a été donné sur "le transfert de l'une des entreprises relevant du secteur de l'Energie vers le secteur de la transition énergétique et des énergies renouvelables en cours de finalisation".

Le ministre a souligné "l'importance d'úuvrer sans relâche à réaliser les objectifs annuels et les défis imposés dans le secteur en cette conjoncture, liés à la sécurité énergétique et la garantie des exportations en termes de qualité et de quantité, outre la promotion de l'efficacité du secteur pour améliorer sa productivité", conclut le document.