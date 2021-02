Le Musée Central de l'Armée célèbre la journée nationale du Chahid

Le Musée Central de l'Armée a organisé mercredi une cérémonie sous le thème "18 février... message du Chahid aux nouvelles générations", en hommage aux glorieux chouhada de l'Algérie à l'occasion de la Journée nationale du Chahid, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Cette manifestation a été présidée par le Général-Major Boualam Maddi, directeur de la Communication, de l'Information et de l'Orientation de l'Etat-Major de l'Armée Nationale Populaire, en présence d'officiers et de cadres de l'Armée Nationale Populaire, de professeurs universitaires et d'élèves de quelques établissements d'enseignement, a précisé la même source.

Cet événement a vu la projection d'un film documentaire sous le titre "Pour ne pas oublier nos martyrs", d'une intervention du professeur Yahiaoui Djamel, de témoignages de moudjahidine, ainsi qu'une exposition photographiques organisée au niveau du hall du musée.