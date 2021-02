L'occupant marocain intensifie sa répression dans les territoires sahraouis occupés

Les forces d'occupation marocaine intensifient la répression des manifestations sahraouies pacifiques organisées à Laâyoune occupée pour dénoncer les violences contre les militantes sahraouies à Boudjdour et demander une solution garantissant le droit du peuple sahraoui à l'indépendance à travers l'organisation d'un référendum d'autodétermination.

"Des détentions ont toujours lieu dans la ville occupée de Laâyoune et le régime marocain pratique un siège militaire face au soulèvement sahraoui", selon des messages postés par des militants sahraouis sur leurs comptes Facebook.

Les manifestations se sont tenues dans les quartiers d'Al-wifag et de Lahchicha, malgré le blocus militaire et la répression subie par les zones occupées.

Lors de ces manifestations, les sahraouis ont hissé des drapeaux de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) et scandé des slogans réclamant la fin de l'occupation.

Ils ont également exprimé leur soutien à la militante sahraouie des droits de l'Homme Soltana Kheya et à sa famille, assiégés par les forces de répression marocaines depuis plus de trois mois.

Depuis la reprise de la lutte armée le 13 novembre dernier et la violation du cessez le feu par le Maroc, la capitale du Sahara Occidental occupé a connu une barrière de sécurité imposée à tous ses points d'entrée et de sortie, accompagnée d'une campagne de persécution et d'arrestation des militants sahraouis.

Cette campagne de répression a entraîné l'emprisonnement de plusieurs militants alors que d'autres sont en attente de poursuites pour faux dossiers et accusations sans fondement.

Des images diffusées par l'organisation sahraouie "Equipe Media", montrent le déploiement par les Forces d'occupation marocaines dans les rues de la ville, des véhicules antiémeutes, des véhicules blindés et des forces de soutien pour répondre à tout type de manifestations ou de protestations qui dénoncent cette répression.

Les manifestants dénoncent la répression contre les femmes sahraouies à Boudjdour et demandent, entre autres, une solution garantissant le droit des sahraouis à l'autodétermination et à l'indépendance.

Les images qui montrent la police marocaine déployant leurs voitures et véhicules blindés pour charger les manifestants sahraouis sont choquantes.

Lundi, le correspondante de la Télévision et Radio sahraouies dans les villes occupées, Hayat Khatri a fait savoir dans une déclaration à l'APS que, les forces d'occupation marocaine "accentuent de manière hystérique les violations des droits de l'homme contre les Sahraouis désarmés dans les territoires sahraouis occupés, soumis à un bouclage sécuritaire inédit pour dissuader les citoyens sahraouis à sortir manifester pour réclamer la liberté et l'indépendance".

Les autorités marocaines avaient également arrêté récemment deux militants sahraouis, Ghali Bouhla et Mohamed Nafeh Boutasoufra à Laayoune occupée.

Une arrestation qui a été dénoncée par plusieurs organisations sahraouies des droits de l'Homme, à l'instar de la Commission sahraouie des droits de l'Homme (CONASDH) qui a estimé qu'il s'agit là d'une nouvelle preuve de la poursuite des crimes de guerre et de la violation du droit international humanitaire à l'encontre des civils sahraouis par l'Etat occupant".

Les forces de répression marocaines ont aussi enlevé deux enfants mineurs dans le quartier l'Irak dans la ville de Laâyoune et les ont conduit à une destination inconnue.

Il s'agit de Zakaria al-Rijibi et Akram al-Hanafi, enlevés par un groupe dirigé par le bourreau Ali Boufri.

