Chikhi : "le peuple algérien ne renoncera jamais à sa Mémoire"

Le conseiller auprès du président de la République, chargé des archives et de la Mémoire nationale, Abdelmadjid Chikhi a déclaré, jeudi, que le peuple algérien "ne renoncera jamais à sa Mémoire".

Dans une déclaration à la presse, en marge d'une cérémonie de distinction de lauréats de diverses activités culturelles et sportives, organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à l'occasion de la célébration de la Journée nationale du Chahid, Chikhi a indiqué que "le peuple algérien ne renoncera jamais à sa Mémoire, car étant le sens même de son existence et la source de sa fierté".

"L'Algérie est face à des défis majeurs en ce qui concerne la Mémoire, cette Mémoire que certains veulent effacer", a-t-il soutenu, soulignant que "le peuple algérien n'y renoncera jamais", car les peuples sans Mémoire sont "des corps sans âmes", voila pourquoi les Algériens doivent être fiers de leur Mémoire.

A l'occasion, Chikhi a également appelé les chercheurs dans tous les domaines à "rassembler les bribes de notre histoire et à les étudier objectivement et chronologiquement", insistant sur la coordination entre les historiens spécialisés dans l'écriture de l'histoire.