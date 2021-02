Cross-country - Championnats d’Algérie : Riham Sennani et Kheireddine Bourouina triomphent à Tizi-Ouzou

Riham Sennani et Kheireddine Bourouina sont les nouveaux rois du cross-country algérien. Respectivement sociétaires de l’AS Protection civile d’Alger et du Centre de regroupement et de préparation des équipes nationales militaires (CREPESM), les deux athlètes ont survolé la 59e édition des Championnats d’Algérie « Ali Lamraoui et Sid Ahmed Abdelhamid » disputée ce samedi à Tizi-Ouzou.

Ils étaient 628 crossmen et crosswomen, représentant 143 clubs (42 wilayas), présents sur le domaine « Chaabane », situé à la sortie Sud-est du chef-lieu de la wilaya de Tizi-Ouzou, pour la clôture de cette saison 2020-2021, assez particulière, marquée par la pandémie de la Covid-19.

Sennani tient sa revanche

À l’instar de la dernière édition des Championnats d’Algérie, disputés à Oran, les noms de celles qui ont eu la joie de monter sur le podium des séniors dames sont les mêmes, néanmoins, les positions ont changé.

Donnée comme ultra-favorite à El Bahia, où elle avait fini à la 3e place, à la grande surprise, après une saison exceptionnelle, Riham Sennani a réussi à prendre sa revanche pour s’offrir son premier titre, et de quelle manière.

Comme si elle était seule sur le tracé de la couse, Sennani est parvenue, cette fois, à adopter la meilleure stratégie, ne laissant ainsi aucune chance à ses deux rivales pour le sacre, à savoir, Kenza Dahmani et Amina Bettiche. Les deux pensionnaires du NCBB Arreridj ont fini bien dernière la nouvelle championnat d’Algérie et terminent, respectivement, à la seconde et troisième place.

Bourouina aussi

Deuxième du dernier Championnat d’Algérie, Bourouina a pu lui aussi prendre sa revanche en montant, cette fois-ci, sur la plus haute marche du podium.

À l’image de la course des séniors dames, celle des messieurs a été quasi-identique. Bourouina a fait cavalier seul pour franchir en solo la ligne d’arrivée, devant ses deux coéquipiers du CREPESM, Redouane Ouarghi (2e), Hicham Bouchicha (3e).

« La course a été très difficile, néanmoins, j’ai pu remporter la première place grâce à la bonne préparation effectuée pour ce rendez-vous », a déclaré Bourouina à la chaîne 3 de la Radio Algérienne.

« Mes prochains objectifs sont les Championnats d’Afrique au Togo et le Championnat du monde militaire. J’espère être à la hauteur et représenter dignement les couleurs nationales », a-t-il ajouté.

Pour rappel, cette 59e édition des Championnats d’Algérie, dont vous trouverez ici les résultats complets, est qualificative pour les prochains Championnats d'Afrique (Cadets, juniors et seniors), prévus les 6 et 7 mars prochains à Lomé (Togo).