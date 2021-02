Les nouveaux ministres prennent leurs fonctions à la tête de leurs départements ministériels

Le nouveau ministre des Travaux publics et des Transport, Kamel Nasri a pris, lundi, ses fonctions en remplacement de M. Farouk Chiali, suite au remaniement ministériel opéré dimanche par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de la cérémonie de passation de pouvoirs qui s'est déroulée au siège du ministère, M. Nasri a adressé ses remerciements au président de la République pour la confiance dont il a l'a investi en le chargeant de ses deux secteurs "importants", affirmant qu'il œuvrera à la mise en œuvre d'un plan comprenant nombre de dossiers prioritaires conformément au programme présidentiel et au plan d'action du Gouvernement.

Les secteurs des Travaux publics et des Transports ont réalisé plusieurs acquis connus de tous, a poursuivi M. Nasri qui a affiché sa détermination à poursuivre ces "batailles pour le développement".

"Nous sommes en mesure de prendre le dessus sur toutes ces batailles avec des objectifs précis, une volonté solide, une foi profonde et un travail acharné qui nous permettra d'éviter de gaspiller du temps et d'atteindre les objectifs escomptés", a-t-il déclaré.

Et d'ajouter :"Nous sommes au service du pays et du développement à travers la coopération de tout un chacun et la conjugaison des efforts en faisant face aux difficultés avec un haut sens de responsabilité et beaucoup de volonté".

De son côté, M. Chiali a exprimé sa "fierté" quant à l'expérience passée à la tête du secteur, estimant que les résultats obtenus n'étaient que le fruit d'un travail collectif et de la conjugaison des efforts de tout un chacun.

Pour rappel, M. Nasri a occupé le poste de ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville dans le Gouvernement d'Abdelaziz Djerad depuis janvier 2020.

Né le 17 février 1961 à Alger, M. Nasri, titulaire d'un diplôme d'ingénieur d'Etat en génie civile obtenu en 1986, a occupé plusieurs postes, notamment Secrétaire général au ministère de l'Habitat (2019) et Directeur général de l'habitat au même ministère (2014-2019).

Mohamed Arkab prend ses fonctions à la tête du ministère de l'Energie et des Mines

M. Mohamed Arkab a pris lundi ses nouvelles fonctions de ministre de l'Energie et des Mines en remplacement de M. Abdelmadjid Attar, suite au rattachement du département des Mines à celui de l’Energie dans le cadre du remaniement ministériel partiel opéré dimanche par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Intervenant à l’occasion de la cérémonie de passation de consigne, M. Arkab a évoqué les priorités du secteur de l’énergie dans un contexte mondial marqué par la double crise sanitaire et économique "qui exige de nous une mobilisation totale et de fournir des efforts décuplés pour faire face aux défis actuels et futurs".

Relever ces défis, a-t-il estimé, doit permettre de répondre aux besoins de l’économie nationale et des citoyens en produits énergétiques notamment au niveau des zones d’ombres "qui seront au cœur des priorités de notre programme de développement".

De plus, le ministre de l’Energie et des Mines a souligné l’intérêt de poursuivre la relance du secteur des mines devant contribuer au renforcement et à la diversification de l’économie nationale à travers les grands projets entamés.

L’objectif global, avec la contribution de l’industrie pétrochimique, aura pour objectif de créer de la richesse, de l’emploi et de réduire la facture d’importation.

Dans ce cadre, M. Arkab a appelé tous les acteurs du secteur à fournir plus d’effort au profit des deux secteurs énergétique et minier pour parvenir aux objectifs escomptés.

Né le 19 février 1966 à Alger, M. Arkab est ingénieur d'Etat en mécanique.

Il avait été nommé en mars 2019 ministre de l’Energie.

Il a présidé la conférence de l’OPEP, de l’GECF et de l’OPAEP de janvier à juin 2020.

M. Arkab avait auparavant occupé plusieurs fonctions supérieures dont les postes de directeur général de l'entreprise ETTERKIB, P-dg de la Compagnie de l’Engineering de l’Electricité et du Gaz (CEEG) et P-dg de la société nationale de l'électricité et du gaz (Sonelgaz).

Pour sa part, Abdelmadjid Attar, a souligné le travail effectué par le ministère de l’Energie au cours des derniers mois, notamment à travers la préparation de 36 textes réglementaires en moins d’un an.

Il a notamment rappelé les différents chantiers entamés, la finalisation de la réorganisation du ministère de l’Energie et la collaboration avec le ministère des Energies renouvelables et de la Transition énergétique portant notamment sur le lancement d’une entreprise publique du renouvelable.

Tarek Belaribi prend ses fonctions à la tête du ministère de l'Habitat

M. Tarek Belaribi a pris, lundi, ses fonctions, à la tête du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, en remplacement de M. Kamel Nasri, suite au remaniement ministériel opéré, dimanche, par le Président de la République.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de la cérémonie de passation de pouvoirs qui s'est déroulée au siège du ministère, M. Belaribi a affirmé que "la bataille de l'édification et de la construction se poursuivra toujours dans le secteur de l'habitat, nécessitant la mobilisation de tous les efforts et les compétences des cadres du secteur".

Le nouveau ministre a tenu à affirmer sa détermination à consentir davantage d'efforts pour être à la hauteur de la confiance placée en lui par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour répondre aux attentes des citoyens.

De son côté, M. Nasri, nommé ministre des Travaux publics et des Transports, a indiqué que "ce secteur sensible bénéficie de l'intérêt de tous les citoyens algériens et que le personnel et les cadres du secteur sont conscients aujourd'hui du poids de la responsabilité".

Saluant les efforts de tous les cadres et les employés du secteur à travers le territoire national, M. Nasri a souligné que la volonté existait pour atteindre les objectifs tracés dans le programme d'action du Gouvernement.

Après avoir souhaité la perpétuation de cette dynamique au service du citoyen à la lumière des résultats "positifs" enregistrés dans le secteur, M. Nasri a appelé à davantage d'efforts pour concrétiser "la bataille du développement escompté".

Le nouveau ministre de l'Habitat, M. Tarek Belaribi était directeur général de l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (AADL).

Le nouveau ministre des Ressources en eau, Mustapha Kamel Mihoubi prend ses fonctions

Le nouveau ministre des Ressources en eau, Mustapha Kamel Mihoubi, a pris lundi ses nouvelles fonctions en remplacement de M. Arezki Berraki, au lendemain d'un remaniement ministériel partiel opéré par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

La cérémonie de passation des consignes s'est déroulée au siège du ministère des Ressources en eau en présence des cadres du secteur.

A cette occasion, M. Mihoubi a adressé ses remerciements au président de la République, pour la confiance qu'il a placé en sa personne, assurant qu'il poursuivra les efforts déjà consentis par son prédécesseur M. Baraki pour le développement de ce secteur "sensible et stratégiques".

En outre, il a affirmé que beaucoup de tâches prioritaires devraient être accomplies d'autant que le pays traverse une période "difficile" marquée par le stresse hydrique et la baisse des niveaux d'eau des barrages en raison d'une pluviométrie insuffisante.

Parmi les priorités du secteur qu'il dirige désormais, le nouveau ministre a souligné notamment l'approvisionnement des populations des zones reculées en eau potable dans le cadre du développement des zones d'ombre, mais également la poursuite des chantiers inscrits dans le plan national des ressources en eau dont l'entretien des réseaux, la gestion des ressources, l'assainissement et le traitement des eaux usées.

Agé de 55 ans, M. Mihoub est titulaire d'un doctorat d'Etat en hydraulique.

Il avait occupé le poste de Secrétaire générale au ministère des Ressources en eau, comme il avait occupé plusieurs postes de responsabilité dont celui de directeur de l'Ecole nationale supérieur d'hydraulique (ENSH).

Mohamed Bacha prend ses fonctions à la tête du ministère de l'Industrie

M. Mohamed Bacha a pris, lundi, ses fonctions à la tête du ministère de l'Industrie, en remplacement de Ferhat Aït Ali Brahim, au lendemain du remaniement ministériel opéré, dimanche, par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de la cérémonie de passation de pouvoirs qui s'est déroulée au siège du ministère de l'Industrie à Alger, M.Bacha a souligné l'importance d'intensifier les efforts pour la relance du secteur industriel en Algérie, y compris la promotion de l'investissement local et étranger, à travers l'amélioration du climat des affaires.

M.Bacha s'est engagé "à ne ménager aucun effort" pour la relance du secteur industriel national, insistant sur l'importance d'asseoir une base industrielle "forte et solide" à même de contribuer à la diversification de l'économie qui passe par la diversification de l'industrie.

Il a ajouté que le ministère de l'Industrie s'employait "à créer une base opérationnelle, indispensable à l'élaboration des plans destinés à organiser les systèmes industriel et informatique et la ressource humaine pour une relance rapide de l'économie nationale".

Né le 19 mars 1959 à Alger, Mohamed Bacha est père de trois enfants.

M.Bacha est titulaire d'une licence en sciences économiques de l'Université d'Alger (1982), d'un magister en économie (1987), et d'un doctorat dans le même domaine obtenu en 2001.

Le nouveau ministre de l'Industrie a occupé plusieurs postes au niveau du ministère durant ses 20 ans de carrière, dont celui de directeur, Chef de département, puis directeur général.

Parmi les fonctions qu'il a assumées, celle de directeur général de la veille économique et directeur général de l'intelligence économique-études et prospective (IEEP).

Il a également occupé de 2014 à 2016 le poste de secrétaire général au ministère de l'Environnement, puis il a rejoint, à partir de septembre 2020, le Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), en tant que Chef du département des études économiques.

