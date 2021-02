Coupe de la CAF (Groupes) : la JSK et l'ESS connaissent sur leurs adversaires

L'ES Sétif et la JS Kabylie évolueront, respectivement, dans le groupe A et B en phase de poules de la Coupe de la Confédération africaine (CAF) de football, et ce, à l'issue du tirage au sort effectué ce lundi au Caire (Egypte).

Première à valider son billet, en sortant le Stade Malien, la JSK aura comme adversaires le RS Berkane (Maroc), tenant du titre, le Coton Sport (Cameroun) et Napsa Stars (Zambie).

Pour sa part, l’ESS, qualifiée aux dépens de l'Ashante Kotoko, en découdra avec Enyimba (Nigeria), Orlando Pirates (Afrique du Sud) et le Ahly Benghazi (Libye).

Première sortie à domicile

L’Aigle Noir et les Canaris feront leur première sortie, le 10 mars prochain, à domicile. Selon le programme de la compétition, les Sétifiens accueilleront les Sud-africains d'Orlando Pirates, tandis que la formation kabyle sera l’hôte des Camerounais de Coton Sport.

Cependant, il est fort probable que les autorités sanitaires vont demander aux Noir et Blanc de délocaliser cette partie à cause des risques de contamination au variant sud-africain de la Covid-19, comme ce fut le cas pour le CR Belouizdad en Ligue des Champions.

Voici le calendrier de l’ESS et de la JSK :

Groupe A :

1re journée (10 mars): ES Sétif (Algérie) - Orlando Pirates (Afrique du Sud)

2e journée (17 mars): Ahly Benghazi - ES Sétif

3e journée (4 avril): Enyimba FC - ES Sétif

4e journée (11 avril): ES Sétif - Enyimba FC

5e journée (21 avril): Orlando Pirates - ES Sétif

6e journée (28 avril): ES Sétif - Ahly Benghazi

Groupe B :

1re journée (10 mars): JS Kabylie (Algérie) - Coton Sport (Cameroun)

2e journée (17 mars): NAPSA Stars - JS Kabylie

3e journée (4 avril): RS Berkane - JS Kabylie

4e journée (11 avril): JS Kabylie - RS Berkane

5e journée (21 avril): Coton Sport - JS Kabylie

6e journée (28 avril): JS Kabylie - NAPSA Stars