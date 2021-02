Ligue des champions : MCA-EST, ce soir à 20h00 au stade du 5-Juillet

Le MC Alger recevra l'Espérance de Tunis, mardi au stade du 5-Juillet (Alger, 20h00), avec l'intention de confirmer ses ambitions en Ligue des champions d'Afrique de football, à l'occasion de la 2e journée (Gr. D) de la phase de poules.

Ayant réussi à tenir en échec en déplacement les Egyptiens du Zamalek, vice-champions d'Afrique (0-0) lors de la première journée, le "Doyen" devra impérativement l'emporter pour bonifier le point décroché au Caire et terminer au moins co-leader au terme de cette 2e journée.

L'ES Tunis, difficile vainqueur à domicile des Sénégalais de Teungueth FC (2-1), s'est déplacée à Alger avec la ferme intention de confirmer son statut de favori de cette poule.

Le quadruple détenteur du trophée, où évoluent cinq joueurs algériens, sera un sérieux client pour le MC Alger, d'où l'importance de rester vigilant face à une équipe capable de poser des problèmes aux joueurs de l'entraîneur Abdelkader Amrani et même revenir avec le gain du match.

"C'est un match difficile, on en est conscients car lÆadversaire est plus expérimenté que nous dans cette compétition, mais on ne doit pas se sous-estimer, car on a tout pour réussir. Il faut se serrer les coudes et mettre les bouchées doubles afin de réussir notre pari. On doit tout faire pour gagner, j'espère que la chance sera de notre côté pour avoir le dernier mot", a indiqué le buteur-maison du Mouloudia, Samy Frioui.

Sur le plan de l'effectif, le club algérois devra se passer des services de deux joueurs : le meneur de jeu Abderrahmane Bourdim et le milieu offensif Billel Benaldjia, blessés.

Idem pour l'Espérance, qui sera privée des services de ses deux gardiens de but, à savoir l'international Moez Bencherifa (Covid-19) et Rami Djeridi, ainsi que du défenseur algérien Mohamed Amine Tougaï et de l'ailier droit Raed Fedaâ, blessés.

Les quatre autres joueurs algériens de l'EST (Lyes Chetti, Abdelkader Bedrane, Abderraouf Benguit et Abderrahmane Meziane) font partie des 22 joueurs retenus par l'entraîneur Mouïne Chaâbani.

Cette rencontre sera dirigée par un trio arbitral marocain, conduit par Redouane Jiyed, lequel sera assisté de ses compatriotes Lahcen Azgaou et Mustapha Akerdad.

Dans l'autre match du groupe D, le club sénégalais de Teungueth FC tentera de créer la sensation en visant la victoire à la maison face au Zamalek.

L'autre représentant algérien dans cette épreuve, le CR Belouizdad, devrait recevoir Mamelodi Sundowns dimanche prochain en Tanzanie.

Le Chabab devait accueillir mardi les Sud-africains, dans le cadre de la 2e journée (Gr. B), mais le match s'achemine vers une délocalisation à Dar es-Salaam en raison des risques de contamination au variant sud-africain de coronavirus, en attendant l'aval de la Confédération africaine (CAF).