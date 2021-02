Les hydrocarbures en Algérie par les chiffres

L'Algérie, qui célèbre mercredi le 50ème anniversaire de la nationalisation de ses hydrocarbures, est classée 16ème producteur de pétrole, 10ème producteur de gaz naturel et 7ème exportateur de GN dans le monde.

Voici les chiffres clés des Hydrocarbures en Algérie: - Le volume des réserves prouvées en hydrocarbures, tout produit confondu (Pétrole, Gaz, Condensat et GPL), est estimé à plus de 4300 Millions de Tonne Equivalent Pétrole (MTEP) (soit plus de 12 milliards de barils) dont 55% en Gaz naturel.

- En 2020: - La production primaire d'hydrocarbures a été de 176 Mtep.

La production commerciale d’hydrocarbures primaires a été de 142 millions Tep.

La production des produits raffinés a été de 28 millions de tonnes et celle des complexes GNL de 24 millions m3 GNL.

- Le volume global des exportations d'hydrocarbures a été de 82,2 millions en tonnes équivalent pétrole (TEP) dont 937.000 barils/jour de pétrole et 40 milliards m3 de gaz.

- Les recettes globales des exportations d'hydrocarbures ont atteint 20,2 milliards dollars dont 13,2 milliards USD d'exportations pétrolières et 7 milliard USD d'exportations gazières.

Ces recettes représentent 98% des recettes des exportations du pays.

- La fiscalité pétrolière a atteint 1.853 mds de DA - Vue la chute des prix du pétrole, la fiscalité pétrolière représente actuellement un peu plus du tiers des recettes budgétaires, contre plus de 50% durant les années précédentes.

- La consommation nationale d’énergie (Gaz et Produits pétroliers) a été de 59 millions de TEP - La consommation nationale de gaz naturel a été de 44 milliards de m3 - L'Algérie possède 177 gisements d'hydrocarbures en exploitation et 77 gisements en phase de développement.

Les plus importants gisements sont :

- Le Champ de Hassi Messaoud : découvert en 1956

- Le Champ de Hassi R’mel: découvert en 1956 et mis en production en 1961

- Le Champ d’Edjeleh: découvert en 1956, puis mis en exploitation quelques années plus tard

- Le Gisement de Krechba (In Salah): découvert en 1957

- Rhourde Nouss: (premier forage réalisé en 1961)

- Le Champ de Haoud Berkaoui: découvert en 1965

- Le Champ d’Ourhoud : foré en juillet 1994

- Le Champ de Hassi Berkine Sud : découvert en janvier 1995, mis en exploitation en 1998.

En 2020, les investissements dans les hydrocarbures ont atteint 7,3 milliards USD.

APS